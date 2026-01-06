پخش زنده
رئیس انجمن فولاد آلیاژی گفت: حذف تالار اول مرکز مبادله گامی مهم در حمایت از صنایع صادراتی است.
مهدی محمدی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به تصمیم جدید بانک مرکزی در حذف تالار اول مرکز مبادله ارز و طلا و انتقال مبادلات ارزی صادرکنندگان به تالار دوم اظهار کرد: این تصمیم، با هدف کاهش پیچیدگیهای نظام ارزی و حرکت به سمت شفافیت بیشتر اتخاذ شده و میتواند به واقعیتر شدن نرخ ارز در مبادلات صادراتی کمک کند. به گفته محمدی، یکسانسازی فرآیند مبادلات ارزی، زمینه بهتری برای برنامهریزی تولید و صادرات در صنایع مختلف از جمله زنجیره آهن و فولاد فراهم خواهد کرد.
رئیس انجمن فولاد آلیاژی با تأکید بر آثار مثبت این سیاست افزود: در گذشته، تفاوت نرخهای ارزی چالشهایی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده بود، اما با اجرای سیاست جدید و تمرکز مبادلات در تالار دوم، عواید صادراتی با شفافیت بیشتری به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازمیگردد و این موضوع میتواند به تقویت تولید، سرمایهگذاری و اشتغال منجر شود.
وی خاطرنشان کرد: صنایع صادراتمحور با فروش محصولات خود بر مبنای نرخهای واقعیتر، از ثبات و پیشبینیپذیری بیشتری برخوردار خواهند شد و این امر به نفع کل اقتصاد کشور خواهد بود. همچنین شفافسازی فرآیند بازگشت ارز، امکان نظارت مؤثرتر و کارآمدتر را برای نهادهای ذیربط فراهم میکند.