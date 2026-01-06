مهدی محمدی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به تصمیم جدید بانک مرکزی در حذف تالار اول مرکز مبادله ارز و طلا و انتقال مبادلات ارزی صادرکنندگان به تالار دوم اظهار کرد: این تصمیم، با هدف کاهش پیچیدگی‌های نظام ارزی و حرکت به سمت شفافیت بیشتر اتخاذ شده و می‌تواند به واقعی‌تر شدن نرخ ارز در مبادلات صادراتی کمک کند. به گفته محمدی، یکسان‌سازی فرآیند مبادلات ارزی، زمینه بهتری برای برنامه‌ریزی تولید و صادرات در صنایع مختلف از جمله زنجیره آهن و فولاد فراهم خواهد کرد.

رئیس انجمن فولاد آلیاژی با تأکید بر آثار مثبت این سیاست افزود: در گذشته، تفاوت نرخ‌های ارزی چالش‌هایی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده بود، اما با اجرای سیاست جدید و تمرکز مبادلات در تالار دوم، عواید صادراتی با شفافیت بیشتری به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازمی‌گردد و این موضوع می‌تواند به تقویت تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال منجر شود.

وی خاطرنشان کرد: صنایع صادرات‌محور با فروش محصولات خود بر مبنای نرخ‌های واقعی‌تر، از ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بیشتری برخوردار خواهند شد و این امر به نفع کل اقتصاد کشور خواهد بود. همچنین شفاف‌سازی فرآیند بازگشت ارز، امکان نظارت مؤثرتر و کارآمدتر را برای نهاد‌های ذی‌ربط فراهم می‌کند.