چهار هزار هکتار زمین صنعتی در خراسان رضوی آماده واگذاری به سرمایهگذاران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: بیش از ۱۰ هزار و ۸۲۰ هکتار اراضی صنعتی در اختیار شهرکهای خراسان رضوی است که از این میزان بیش از ۶ هزار هکتار عملیاتی شده و حدود ۳ هزار و ۸۹۵ هکتار زمین صنعتی آماده واگذاری به سرمایهگذاران است.
رضا انصاری در دیدار با استاندار خراسان رضوی افزود: توسعه زیر ساختهای صنعتی، تسهیل سرمایهگذاری و تقویت نقش بخش خصوصی برای شتاب بخشی به رشد صنعتی شرق کشور مورد تأکید است.
وی با اشاره به جایگاه راهبردی خراسان رضوی در نقشه صنعتی کشور ادامه داد: این استان با برخورداری از ۵۴ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب و ۴۴ شهرک دارای زمین در حال واگذاری میتواند به یکی از پیشرانهای اصلی توسعه صنعتی ایران بدل شود.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: تامین ۹۷۵ لیتر بر ثانیه آب و ۶۸۵ مگاوات برق از مهم ترین مزیتهای زیر ساختی خراسان رضوی است که زمینهای مطمئن برای توسعه صنعتی فراهم میکند.
استاندار خراسان رضوی نیز در این دیدار با تأکید بر رویکرد حمایتی مدیریت استان از فعالان اقتصادی گفت: این استان با تسهیل فرآیندها و کامل کردن زیر ساختها آماده جذب گسترده سرمایهگذاران داخلی و خارجی است.
غلامحسین مظفری افزود: توسعه شهرکها و نواحی صنعتی از اولویتهای اصلی خراسان رضوی برای ایجاد اشتغال پایدار محسوب میشود.
وی همچنین با اشاره به طرحهای بزرگ صنعتی از جمله شهرک صنعتی مشهد بهعنوان بزرگ ترین شهرک صنعتی شرق کشور و شهرک صنعتی کاویان بهعنوان شهرک تخصصی انرژیهای خورشیدی گفت: این طرحها ظرفیتهای راهبردی برای آینده استان است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی نیز گفت: بیش از ۲ هزار و ۷۸۸ واحد صنعتی استان با سرمایهگذاری ثابت حدود ۱۸۳ هزار میلیارد ریال به بهرهبرداری رسیده و برای بیش از ۸۱ هزار نفر اشتغال ایجاد شده است.
جعفر فرشچی طوسی افزود: ۲ هزار و ۳۷۹ طرح صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی استان در دست احداث است که با بهره برداری از آنها بیش از ۴۹ هزار فرصت شغلی جدید فراهم خواهد شد.
وی افزود: همچنین وجود ۷۰ مجتمع کارگاهی و ۵۴۷ واحد کارگاهی فعال با اشتغال بیش از ۱۵ هزار نفر بخشی از ظرفیتهای ارزشمند استان است.
او ادامه داد: وجود شهرک فناوری صنایع غذایی، مرکز خدمات فناوری با ۷۸ واحد مشاورهای، ۲۰ خوشه صنعتی شناسایی شده، هشت تصفیه خانه فاضلاب فعال و بزرگ ترین تصفیه خانه تخصصی چرم کشور در شهرک چرم شهر مشهد نشان دهنده مسیر توسعه پایدار و فناورانه صنعت در خراسان رضوی است.