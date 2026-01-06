سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد؛

محکومیت تجاوزهای نظامی مکرر رژیم صهیونیستی علیه لبنان

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب و بقاع لبنان را به‌شدت محکوم کرد و ضمن تسلیت به خانواده‌های شهدا با دولت و مردم لبنان اعلام همبستگی نمود.