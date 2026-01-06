پخش زنده
امروز: -
با حضور رئیسکل دادگستری استان زنجان نخستین شعبه دادگاه خانواده در شهرستان ابهر افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛حجتالاسلام فرجیبرحق در آیین افتتاح دادگاه اختصاصی خانواده ابهر، با تأکید بر جایگاه والای خانواده در دین مبین اسلام و اهمیت آن در نظام حقوقی کشور، گفت: با توجه به نقش بنیادین خانواده در جامعه و نگاه ویژه قانونگذار به این نهاد، قانون دادگاههای اختصاصی خانواده تصویب شده است.
رئیسکل دادگستری استان زنجان با اشاره به مسئولیت و رسالت مهم این دادگاهها، افزود: امید است با فعالیت این شعب تخصصی و با رویکردی مبتنی بر صلح، سازش و تحکیم بنیان خانواده، شاهد کاهش اختلافات خانوادگی و حل مؤثر مشکلات و دعاوی مرتبط باشیم.
حجتالاسلام فرجیبرحق گفت: هدف اصلی قانونگذار در پیشبینی دادگاههای اختصاصی خانواده، تحکیم و استحکام بنیان خانواده و رسیدگی دقیق و عادلانه به مسائل این حوزه است.
در حاشیه افتتاح دادگاه خانواده، رئیس کل دادگستری استان از ساختمان در حال احداث دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان و نیز برخی شعبات حقوقی دادگستری بازدید و با برخی از مراجعین مردمی دیدار کردند.