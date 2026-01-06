پخش زنده
مدیرکل دفتر فنی، مهندسی و هوشمندسازی شرکت توانیر گفت: در فصل تابستان برای مشترکان پرمصرف یا بدمصرف، سقفهایی در نظر گرفته میشود تا مصرف از حد معینی فراتر نرود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، «حامد احمدی» در پاسخ به برخی گزارشها و مطالب منتشرشده در شبکههای اجتماعی مبنی بر قطع برق یک واحد پس از نصب کنتور هوشمند گفت: در فصل تابستان برای مشترکان پرمصرف یا بدمصرف، سقفهایی در نظر گرفته میشود تا مصرف از حد معینی فراتر نرود و این اقدام به منظور تحقق عدالت اجتماعی است.
مدیرکل دفتر فنی، مهندسی و هوشمندسازی شرکت توانیر بیان کرد: البته این بهمعنای جلوگیری از استفاده معمول از وسایل سرمایشی نیست، بلکه محدودیت زمانی اعمال میشود که چند وسیله پرمصرف بهطور همزمان روشن شوند یا چند کولر گازی همزمان مورد استفاده قرار گیرد.