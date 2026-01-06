به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس با اشاره به اینکه آسمان استان هم اکنون صاف تا قسمتی ابری است گفت: جوی غالبا پایدار تا اواخر هفته در استان ماندگار است.

وی با اشاره به شکل گیری جریانات جنوبی در منطقه افزود : بر این اساس تا اواخر هفته آسمان استان صاف تا نیمه ابری است.

مدیرکل هواشناسی گیلان همچنین به افزایش نسبی دما طی روز خبرداد و گفت: با توجه به نقشه‌های هواشناسی وزش بادجنوبی در این مدت پیش بینی شده است که در ارتفاعات و دامنه‌ها گاهی شدید خواهد بود.

محمد دادرس گفت: بیشترین دمای هوای گیلان در شبانه روز گذشته از ازبرم سیاهکل با ۱۹ درجه سلسیوس و کمترین دما از دیلمان با دمای منفی ۱ درجه سلسیوس گزارش شده است.

وی افزود: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ، ۱۳ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۷۶ درصد است.