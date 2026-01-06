پخش زنده
مدیرکل هواشناسی گیلان از استقرار جوی غالبا پایدار تا پایان هفته در گیلان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس با اشاره به اینکه آسمان استان هم اکنون صاف تا قسمتی ابری است گفت: جوی غالبا پایدار تا اواخر هفته در استان ماندگار است.
وی با اشاره به شکل گیری جریانات جنوبی در منطقه افزود : بر این اساس تا اواخر هفته آسمان استان صاف تا نیمه ابری است.
مدیرکل هواشناسی گیلان همچنین به افزایش نسبی دما طی روز خبرداد و گفت: با توجه به نقشههای هواشناسی وزش بادجنوبی در این مدت پیش بینی شده است که در ارتفاعات و دامنهها گاهی شدید خواهد بود.
محمد دادرس گفت: بیشترین دمای هوای گیلان در شبانه روز گذشته از ازبرم سیاهکل با ۱۹ درجه سلسیوس و کمترین دما از دیلمان با دمای منفی ۱ درجه سلسیوس گزارش شده است.
وی افزود: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ، ۱۳ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۷۶ درصد است.