رئیس دانشگاه پیام نور گفت: دانشگاه پیام‌نور با عزمی جدی وارد مرحله تثبیت ساختاری و نهادی مراکز رشد و مأموریت فناوری شده و این مسیر بازگشت‌ناپذیر است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ امین ناجی در نشست مدیران مراکز افزود: اگر قرار است از آینده کشور سخن بگوییم، نوآوری و خلاقیت ستون‌های اصلی آن هستند؛ مسیری که هم نیازمند روحیه خلاق است، هم تلاش مضاعف و هم هم‌افزایی و هماهنگی همه‌جانبه در سطح دانشگاه و فراتر از آن.

وی با بیان اینکه در بیش از یک سال گذشته، گفتمان نوآوری، خلاقیت، فناوری و مراکز رشد به یک مطالبه فراگیر در دانشگاه پیام‌نور تبدیل شده است، اظهار داشت: امروز این مفاهیم نه‌تنها پذیرفته شده‌اند، بلکه به‌صورت آرام، اما عمیق در بدنه دانشگاه نهادینه شده و به مطالبه‌ای جدی در سطح کلان دانشگاه بدل شده‌اند.

ناجی با اشاره به دغدغه مدیران مراکز رشد به‌ویژه در حوزه احکام و پایداری ساختار‌ها تصریح کرد: اطمینان می‌دهم که تک‌تک این نگرانی‌ها در حال پیگیری و رفع است؛ چه درون‌سازمانی و چه برون‌سازمانی. انتظار ما این است که مأموریت فناوری دانشگاه پیام‌نور از سطح افراد عبور کرده و در قالب اسناد، پیمان‌نامه‌ها و ساختار‌های رسمی تثبیت شود تا با تغییر مدیران دچار وقفه نشود.

رئیس دانشگاه پیام نور گفت: تثبیت مراکز رشد در هیئت امنا و پیگیری مراحل بعدی در سازمان امور استخدامی و تشکیلاتی را از گام‌های اساسی این مسیر دانست و گفت: این اقدامات مقدمه کار اصلی است؛ کار واقعی همان فعالیت فناورانه‌ای است که در دل مراکز رشد اتفاق می‌افتد و باید با قدرت ادامه یابد.

امین ناجی با اشاره به برگزاری دوره‌های سه‌گانه و چهارگانه توانمندسازی مدیران و فعالان حوزه فناوری افزود: در حال حاضر نخستین گروه ۳۰ نفره آموزش‌دیده‌اند و این تنها آغاز راه است. مطالبه برای توسعه این مسیر در داخل و حتی خارج از دانشگاه وجود دارد و ما نباید در تحقق آن لحظه‌ای درنگ کنیم.

وی خطاب به مدیران مراکز رشد تأکید کرد: مطالبه‌گری را رها نکنید. این مسیر نیازمند پیگیری مستمر است و خوشبختانه امروز شاهد آن هستیم که فناوری و نوآوری به یک موضوع جدی در سطح مدیریت عالی دانشگاه و حتی فراتر از آن تبدیل شده است.

رئیس دانشگاه پیام‌نور همچنین از ابلاغ رسمی عنوان «پردیس فناوری‌های دیجیتال و صنایع خلاق» برای استان تهران خبر داد و گفت: این عنوان با حمایت مستقیم معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم ابلاغ شده و پشتیبانی مالی آن نیز اختصاص یافته است؛ نشانه‌ای روشن از عزم و اراده جدی برای تقویت جایگاه دانشگاه پیام‌نور در حوزه فناوری‌های نوین.

امین ناجی با تأکید بر اینکه مأموریت فناوری دانشگاه در اسناد بالادستی نیز گنجانده خواهد شد، خاطرنشان کرد: امروز همراهی و حمایت در این حوزه فراتر از سطح وزارتخانه و در سطوح عالی کشور وجود دارد و هنر ما این است که از این فرصت تاریخی به بهترین شکل استفاده کنیم.

وی در پایان با اطمینان‌بخشی به مدیران مراکز رشد گفت: نه نگران پشتیبانی اداری باشید، نه ساختاری و نه مالی؛ اینجا قرار است دانش، کار، فناوری و ماندگاری تولید شود و دانشگاه پیام‌نور با قدرت در این مسیر ایستاده است.



تأکید معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه پیام‌نور بر ضرورت استقلال مدیریتی مراکز





در ادامه جلسه محدثی زرندی با اشاره به گسترش مراکز رشد و پردیس‌های نوآوری در دانشگاه پیام‌نور، بر ضرورت ساماندهی فعالیت‌ها و ایجاد انسجام در این حوزه تأکید کرد و افزود: نوآوری و فناوری از مهم‌ترین کارکردهای دانشگاه به شمار می‌رود و هویت‌بخشی به این زیست‌بوم باید در اولویت مدیریت استانی قرار گیرد.



معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه پیام‌نور، برند‌سازی دانشگاه در حوزه نوآوری، معرفی ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه به جامعه و ارائه طرح‌ها و ایده‌های نو توسط مراکز رشد را از دیگر محورهای مهم مطرح‌شده در این نشست برشمرد. دکتر محدثی زرندی همچنین بر شبکه‌سازی و یکپارچه‌سازی مراکز نوآوری در سراسر کشور تأکید کرد و گفت: دانشگاه پیام‌نور باید به‌عنوان مجموعه‌ای منسجم و واحد در سطح ملی شناخته شود.



وی با اشاره به اهمیت کیفیت‌بخشی به فعالیت مراکز رشد و پارک‌های فناوری، خاطرنشان کرد: صرف داشتن عنوان و تابلو مرکز رشد بدون فعالیت مؤثر، کافی نیست و شاخص‌هایی مانند تعداد واحدهای فناور مستقر، نرخ ورود و خروج، میزان اشتغال‌زایی و حجم تراکنش‌های مالی باید مورد توجه قرار گیرد.



در پایان این نشست، ضمن تقدیر از تلاش‌های رؤسای استانی و مدیران مراکز رشد، بر ضرورت استقلال مدیریتی این مراکز در عین هماهنگی با مدیریت کلان دانشگاه تأکید شد تا از بروز چالش‌ها و تنش‌های احتمالی جلوگیری شود.