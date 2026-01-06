به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر محمد مهدی بحری افزود: راه اندازی این مرکزخیّرساز در بیمارستان شهید صدوقی، تحولی بزرگ در تشخیص سرطان با فناوری نوین فراهم کرده است.

وی اظهار داشت: دستگاه پت‌اسکن نقش مهمی در تشخیص دقیق سرطان، ارزیابی روند درمان و پیگیری میزان بهبود بیماران ایفا می‌کند و به ارتقای کیفیت خدمات درمانی در این مرکز کمک شایانی کرده است.

گفتنی است طرج خیّرساز مرکز تصویر برداری پت – سی تی زنده یاد دکتر محمود اویسی با ۵۵۰ متر مربع زیربنا و اعتباری بالغ بر ۸۵ میلیارد تومان با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و خیرین نیک اندیش؛ زنده یاد دکتر محمود اویسی و خانواده ایشان، شرکت همرس و شرکت صنعتی و معدنی چادرملو ساخته شده است و استان‌های محدودی در کشور از این تکنولوژی برخوردار هستند.