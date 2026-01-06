عبدالرضا حامدی خواه مدیر آموزش و پرورش شهرستان ساوه به خبرگزاری صداوسیما گفت امسال دانش آموزان سه رشته الکتروتکنیک، صنایع فلزی و ساخت و تولید هنرستان دروس عملی و نهارتی خود را در خطوط تولید صنایع فرا می‌گیرند.

عبدالرضا حامدی خواه گفت در طرح هنرستان جوار صنعت دانش آموزان آموزش‌های تئوری خود را در کلاس‌های درس هنرستان و مهارت‌های عملی را تحت نظر مدرسان حوزه صنعت در خطوط تولید واحد‌های صنعتی آموزش می‌بینند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان ساوه گفت آشنایی کامل دانش آموزان با قطعات، تجهیزات و ماشین آلات خطوط تولید، کسب تجربه عملی در خطوط تولید و تربیت و پرورش نیروی کار ماهر و مجرب از جمله ویژگی‌های طرح هنرستان جوار صنعت است.