هفته ششم مرحله مقدماتی لیگ برتر والیبال زنان ایران سال ۱۴۰۴ امروز (سه‌شنبه ۱۶ دی) با شش دیدار پیگیری شد و تیم‌های سایپا و آرکا در صدر جدول دو گروه باقی ماندند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته ششم مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر زنان ایران امروز (سه‌شنبه شانزدهم دی‌ماه) با شش دیدار در شهر‌های تهران، امیدیه، تبریز، قزوین، بوشهر و کرج برگزار شد که گزارش کامل این دیدار‌ها به قرار زیر است:

شهر آرکا نخستین فاتح هفته ششم لیگ برتر زنان

در سالن انقلاب کرج، تیم شهر آرکا البرز، قهرمان نیم‌فصل در گروه دوم لیگ برتر زنان میزبان مهرگان شیراز بود؛ دیداری میان صدرنشین بدون شکست و تیمی که نیم‌فصل نخست را در رتبه پنجم به پایان رساند.

نماینده البرز در دیدار رفت و در بازی خارج از خانه سه بر صفر به پیروزی رسید و امروز در حالی به مصاف حریف رفت که نادیا پروانه و نسرین حق شناس ناظران فنی و داوری این مسابقه بودند.

نرگس افشین و پروانه فامیلی فرد نیز به عنوان داوران اول و دوم، قضاوت این دیدار را برعهده داشتند.

ترکیب اولیه تیم شهر آرکا شامل شبنم علیخانی، مهسا صابری، پوران زارع، مهشید کوهدار، ایناز نوفلاح، مونا دریس محمودی و مبینا باطلی بود.

در مقابل نیز مهرگان شیراز از زهرا امیدی، فاطمه همایون، مهسا لقمانی، آیدا یزدان شناس، همیلا رضاییان، حدیث مطوری و مائده جوکار در ابتدای این دیدار استفاده کرد.

شهر آرکا در ست‌های اول و دوم این دیدار ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر ۱۴ میهمان خود را شکست داد. رقابت در ست سوم بسیار نزدیک پیش رفت و در نهایت شهر آرکا ۲۹ بر ۲۷ فاتح میدان شد تا سه بر صفر برنده این دیدار شود و در صدر جدول گروه دوم مسابقات باقی بماند.

این پیروزی، ششمین برد آرکا در این فصل بود تا بدون شکست ۱۸ امتیازی شود. مسابقه دو تیم ۸۰ دقیقه طول کشید و ۲۰۰ تماشاگر داشت.



سایپا همچنان بدون شکست می‌تازد

در سالن شهید تندگویان امیدیه، تیم نفت میزبان سایپا تهران بود؛ دیداری میان تیم میزبان که دور رفت را بدون برد و در انتهای جدول به پایان رساند و سایپا که با پنج پیروزی متوالی، مقتدرانه قهرمان نیم‌فصل گروه A شد.

سهیلا علیزاده، فائزه جعفری شیرازی، ملیحه نوری و سیما سنایی به ترتیب به عنوان ناظر فنی، ناظر داوری، داور اول و داور دوم، نظارت و قضاوت این دیدار را برعهده داشتند.

نفت امیدیه این دیدار را با ترکیب آیدا توکلی، غزل ریاحی، صبا قادری، کوثر زمانی، سوما گلابی، زینب هاشمی و فاطمه قنواتی (لیبرو) شروع کرد.

تیم سایپا نیز از فاطمه امینی، زهرا صالحی، مهتا یحیی پور، صدیقه ذوالفقاری، ثنا تقی پور، زهرا مغانی و زهرا بخشی (لیبرو) در ابتدای این دیدار بهره برد.

نفتی‌ها به رغم میزبانی در ست‌های اول تا سوم این دیدار با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۲ نتیجه را واگذار کردند تا سایپا به ششمین برد متوالی خود دست یابد و با ۱۸ امتیاز در صدر جدول گروه اول باقی بماند.

این مسابقه که ۲۰۰ تماشاگر در سالن شهید تندگویان داشت، به مدت ۸۶ دقیقه پیگیری شد.



چهارمین برد شاهین بندرعامری در جام ۲۵

در سالن فجر بوشهر، تیم شاهین بندرعامری میزبان پدیده صنعت اوج گلپایگان بود. شاهین بندرعامری با سه پیروزی و ۹ امتیاز، نیم‌فصل نخست را در جایگاه سوم گروه B به پایان رساند و در مقابل، پدیده گلپایگان با پنج شکست و تنها یک امتیاز، شرایط سختی را تجربه کرد.

مریم آذربایجانی، شهناز مهاجری، فرحناز قویدل و افسانه شکوهی فر به ترتیب به عنوان ناظر فنی، ناظر داوری، داور اول و داور دوم، نظارت و قضاوت این دیدار را برعهده داشتند.

سرمربی شاهین بندر عامری در ابتدای این مسابقه از ترکیب ریحانه داور پناه، مبینا غفاریان، سارینا هاشمی، هاله متقیان، نازنین علیزاده، فرناز ساعی و یگانه اکبری بهره برد.

در آنسوی میدان نیز فاطمه قصاب، محدثه بیگی، سنا آقاجانی، زهرا احمدی، نگار حسینی، فاطمه قزوینی و یلدا طرخورانی بازیکنان شروع کننده تیم پدیده صنعت گلپایگان بودند.

شاهین بندر عامری در ست‌های اول تا سوم این دیدار با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رسید تا به چهارمین برد خود دست یابد و ۱۲ امتیازی شود. این مسابقه ۸۶ دقیقه طول کشید.



دبل پیروزی ماجان مقابل کلینیک دکتر فرهاد

در قزوین و سالن شهید بابایی، تیم‌های کلینیک دکتر فرهاد و ماجان مازندران مقابل یکدیگر صف‌آرایی کردند. دو تیمی که دور رفت را با شرایطی کاملا متفاوت پشت سر گذاشتند. ماجان با چهار برد و تنها یک شکست، نیم‌فصل نخست را به عنوان نزدیک‌ترین تعقیب‌کننده سایپا در جایگاه دوم به پایان رساند.

در مقابل، کلینیک دکتر فرهاد با یک برد و چهار شکست در رده پنجم و در جمع تیم‌های پایین جدول قرار داشت و در دور برگشت، به دنبال تغییر روند و جبران امتیازات از دست رفته بود.

لیلی توکلی و فاطمه زندی ناظران فنی و داوری این مسابقه بودند و راحله اکبرزاده و پریا علیخانی نیز قضاوت آن را برعهده داشتند.

تیم کلینیک فرهاد این مسابقه را با هدیه طالعی، ستایش حسینی، شکیلا صدری، فاطمه ایدلخانی، محدثه شاهسوند، سوگند بابازاده و مریم قاضی راد شروع کرد.

لی دو هی سرمربی ماجان مازندران نیز این دیدار را با ترکیب هستی واحدی، معصومه قدمی، آیدا ولی‌نژاد، ستایش شعبانی، یسنا آهنکوب، لعیا افزونی و نگار عباسی آغاز کرد.

میزبان در ست‌های اول و دوم این دیدار ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۱۲ مغلوب ماجان مازندران شد تا نتیجه این ست‌ها را با اختلاف امتیاز زیادی به شاگردان لی دو هی واگذار کند.

در ست سوم تیم کلینیک دکتر فرهاد ۲۵ بر ۲۲ به پیروزی رسید تا دو تیم در ست شماری دو بر یک به سود ماجان شوند.

تیم ماجان مازندران در ست چهارم این مسابقه ۲۵ بر ۱۱ حریف خود را شکست داد تا در مجموع سه بر یک فاتح این میدان باشد و دبل پیروزی مقابل نماینده قزوین ثبت کند.

این مسابقه که ۲۰۰ تماشاگر داشت و یک ساعت و ۴۵ دقیقه طول کشید، یک کارت زرد داشت که سرمربی ماجان آن را دریافت کرد.



پنجمین برد فولادی‌ها با شکست ملوان رقم خورد

در یکی دیگر از دیدار‌های هفته نخست دور برگشت لیگ برتر زنان و در سالن زنده‌یاد محمدرضا یزدانی خرم (فدراسیون) تهران، تیم ملوان میزبان فولاد مبارکه سپاهان بود؛ مسابقه‌ای میان تیم‌های چهارم و دوم جدول در پایان نیم‌فصل نخست.

نتیجه دیدار دور رفت دو تیم سه بر صفر به سود فولاد شده بود و مریم حسابی و زهره اعتمادی فر ناظران فنی و داوری مسابقه دور برگشت دو تیم بودند.

هدیه صابری به عنوان داور اول و مریم محمدی به عنوان داور دوم، قضاوت این مسابقه را برعهده داشتند که ۱۰۷ دقیقه طول کشید.

سارا بطا، رکسانا جدی، مهگل تخت چین، اسرا افتخاری، حورا محمدی باروق، حانیه محتشمی پور و ریحانه سادات فاضلی ترکیب شروع کننده تیم ملوان تهران در این مسابقه بود.

تیم سپاهان اصفهان نیز از نفراتی همچون ریحانه کریمی، زهرا کریمی، نگین شیرتری، فاطمه خلیلی، فرزانه زارعی، الهه پور صالح و محدثه مشتاقی در ابتدای این دیدار بهره برد.

تیم ملوان در ست نخست این دیدار ۲۵ بر ۲۰ به پیروزی رسید، اما نتیجه ست دوم را ۲۵ بر ۱۲ واگذار کرد تا دو تیم در ست شماری یک بر یک برابر شوند.

در ست‌های سوم و چهارم نیز فولادی‌ها ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۱۶ به پیروزی رسیدند تا در مجموع سه بر یک فاتح این میدان باشند و به پنجمین برد خود دست یابند و ۱۵ امتیازی شوند. این دیدار ۱۰۰ تماشاگر در سالن فدراسیون داشت.



مقاومت فاتح آخرین دیدار هفته ششم

تیم مقاومت شهرداری تبریز در حالی در سالن شهید توانا میزبان صنعت مس رفسنجان بود که در دیدار رفت سه بر یک فاتح میدان شده بود و این هفته برای ثبت یک برد دیگر مقابل مس تلاش داشت.

مهران اشرف ریاحی و منیژه صادقی ناظران فنی و داوری این دیدار بودند.

همچنین قضاوت این مسابقه برعهده زهرا شیری و نگین عقابی داوران اول و دوم بود.

تیم مقاومت شهرداری تبریز در ابتدای این مسابقه از ترکیب آیلار سعیدی، شقایق حسن خانی، غزاله بستان، پریا حاجتمند، مهسا قادری، صنم آذری، نگار هاشمی، مبینا کیانی و اسما سعیدی استفاده کرد.

نماینده رفسنجان نیز این دیدار را با مریم کامیابی، فاطمه عنایت، اسرا ورمزیار، مهرسا خرمدین، فاطمه عباسلو، مریم هاشمی و زینب مدنی شروع کرد.

مقاومت شهرداری تبریز در ست‌های اول و دوم این دیدار ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رسید، اما در ست سوم ۲۵ بر ۲۳ نتیجه را واگذار کرد.

در ست چهارم مقاومت ۲۵ بر ۱۴ و با اختلاف ۱۱ امتیاز به پیروزی رسید تا سه بر یک برنده این دیدار باشد و چهارمین برد خود را جشن بگیرند.

این دیدار ۱۰۸ دقیقه طول کشید و دو کارت زرد داشت که آسیه حسنی از مس و اسماء سعیدی از مقاومت این کارت‌ها را دریافت کردند.



نتایج کامل هفته ششم لیگ برتر زنان

تیم‌های سایپا تهران، شاهین بندر عامری، آرکا شهر البرز، ماجان مازندران، مقاومت شهرداری تبریز و فولاد مبارکه سپاهان در آغاز دور برگشت لیگ برتر والیبال زنان موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل این دیدار‌ها به قرار زیر است:

گروه A

نفت امیدیه صفر – سایپا تهران ۳ (۱۷ بر ۲۵، ۲۲ بر ۲۵ و ۲۲ بر ۲۵)

کلینیک دکتر فرهاد یک – ماجان مازندران ۳ (۱۶ بر ۲۵، ۱۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲ و ۱۱ بر ۲۵)

مقاومت شهرداری تبریز ۳ – صنعت مس رفسنجان یک (۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۲۱، ۲۳ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۱۴)

گروه B

ملوان تهران یک – فولاد مبارکه سپاهان ۳ (۲۵ بر ۲۰، ۱۲ بر ۲۵، ۱۹ بر ۲۵ و ۱۶ بر ۲۵)

شاهین بندرعامری ۳ – پدیده صنعت اوج گلپایگان صفر (۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۲۱)

شهر آرکا البرز ۳ – مهرگان شیراز صفر (۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۴ و ۲۹ بر ۲۷)

جدول این رقابت‌ها در پایان هفته ششم لیگ برتر زنان بدین شکل است:

گروه A

سایپا تهران ۶ برد و ۱۸ امتیاز

ماجان مازندران ۵ برد و ۱۴ امتیاز

مقاومت شهرداری تبریز ۴ برد و ۱۲ امتیاز

صنعت مس رفسنجان ۲ برد و ۶ امتیاز

کلینیک دکتر فرهاد یک برد و دو امتیاز

نفت امیدیه بدون برد و دو امتیاز

گروه B

آرکا شهر البرز ۶ برد و ۱۸ امتیاز

فولاد مبارکه سپاهان ۵ برد و ۱۵ امتیاز

شاهین بندرعامری ۴ برد و ۱۲ امتیاز

ملوان تهران دو برد و ۵ امتیاز

مهرگان شیراز یک برد و سه امتیاز

پدیده صنعت اوج گلپایگان بدون برد و یک امتیاز