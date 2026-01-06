نگرانی هشت کشور اروپایی درباره چشم طمع ترامپ به گرینلند
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما سران دانمارک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، لهستان، اسپانیا و انگلیس با صدور بیانیه مشترک تاکید کردند فقط دانمارک و گرینلند حق تصمیم گیری در مسائل مربوط به خود را دارند. دانمارک مانند آمریکا عضو ناتو است و پادشاهی دانمارک از جمله گرینلند بخشی از پیمان ناتو محسوب می شود. امنیت منطقه قطبی باید مسئولیت مشترک بین همه اعضای ناتو از جمله آمریکا باشد.