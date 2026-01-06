

در همین حال سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا و انگلیس در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند، گرینلند به مردم این جزیره تعلق دارد و تنها گرینلند و دانمارک می‌توانند درباره مسائل مربوط به این جزیره تصمیم‌ بگیرند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از لندن، رسانه های انگلیس با انتشار بیانیه مشترک امروز کشورهای عضو اتحادیه اروپا و انگلیس درباره جزیره "گرینلند"، در صدر اخبار خود نوشتند: دونالد ترامپ بارها اعلام کرده است حتی با زور، "گرینلند" را که جزیره ای خودمختار و متعلق به دانمارک است، تصرف خواهد کرد، وی دیشب اعلام کرد "همین الان" گرینلند باید به آمریکا محلق شود.

تارنمای روزنامه دیلی میرور نوشت، رهبران اروپایی از دونالد ترامپ خواستند تا از "گرینلند" دست بردارد، نخست وزیر دانمارک در پی سخنان دونالد ترامپ هشدار داد، اقدام آمریکا در اشغال "گرینلند"، پایانی بر پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، خواهد بود، سران کشورهای اروپایی همچنین در بیانیه خود نوشتند: امنیت در قطب شمال باید به صورت جمعی و با همکاری متحدان ناتو از جمله آمریکا حاصل شود.

به نوشته تارنمای روزنامه دیلی میرور، رئیس جمهور آمریکا، با جار زدن خواست خود مبنی بر الحاق "گرینلند"، آن هم چند روز پس از حمله به ونزوئلا، بحرانی دیپلماتیک در نیمکره غربی پدید آورده است، این روزنامه نوشت ترامپ صبح دوشنبه بار دیگر گفت: "گرینلند" برای امنیت ملی آمریکا و حتی اروپا لازم است.

در بیانیه امروز سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نیز انگلیس آمده است: "ما و بسیاری از متحدان دیگر، حضور، فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خود را افزایش داده‌ایم تا قطب شمال را امن نگه داریم و در مقابل دشمنان بازدارنده باشیم، پادشاهی دانمارک از جمله گرینلند بخشی از ناتو است، به نوشته دیلی میرور، "گرینلند" و دانمارک، خواست دونالد ترامپ را قاطعانه رد کرده اند.

گرینلند، ناحیه‌ای خود مختار در اقیانوس منجمد شمالی است که بخشی از قلمروی پادشاهی دانمارک است و حدود ۷۰هزار نفر جمعیت دارد، این کشور به‌ عنوان کم‌ تراکم‌ترین منطقه جهان از لحاظ جمعیتی است و جمعیت آن از مردم بومی (از تبار اسکیموها) و مهاجران دانمارکی تشکیل شده است، گرینلند بزرگ ترین جزیره کره‌زمین است که ۹۷ درصد از مساحت آن با لایه‌های یخی به ضخامت سه کیلومتر پوشیده شده است.