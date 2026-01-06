به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دور جدید لیگ قایق رانی آب‌های آرام ایران در سال ۱۴۰۴ که با برگزاری مرحله نخست از روز گذشته در دریاچه آزادی آغاز شد، امروز سه شنبه ۱۶ دی با رقابت‌های مرحله دوم ادامه پیدا کرد.

این رقابت‌ها با حضور تیم‌های پرنسه، استقلال، بحرگستر پارس، نوین تهران و پارس جنوبی در بخش بانوان و پرنسه، استقلال، دانشگاه آزاد، پارس جنوبی، کاسپین و اصفهان خروشان در بخش آقایان برگزار می‌شود.

در ادامه رقابت‌های مرحله دوم، مسابقات ۵۰۰ متر ادامه پیدا کرد و نفرات برتر مشخص شدند.

…

در کایاک دونفره ۵۰۰ متر بانوان نجمه سجادی و ترنم اکبرزاده از بحرگستر پارس با زمان ۱:۵۸.۰۱ دقیقه، مریم آقایی و عسل کاظمی از استقلال با زمان ۱:۵۸.۲۱ دقیقه و تانیا کارگرپور و فاطمه موسوی از پارس جنوبی با زمان ۲:۰۴.۰۲ دقیقه اول تا سوم شدند.

…

در کایاک چهارنفره ۵۰۰ متر آقایان پارس جنوبی با ترکیب داریوش محمدی، عباس حسینی، سپهر ساعتچی و پیمان قویدل با زمان ۱:۳۱.۷۳ دقیقه مقام اول، استقلال با ترکیب علی آقامیرزایی، امیررضا برزگر، ابوالفضل جنتی و امیررضا اولادیان با زمان ۱:۳۳.۱۱ دقیقه مقام دوم و کاسپین با ترکیب محمد میرزایی، محراب آسایش خورشید، راستین محمدیان و پویا ابوطالبی با زمان ۱:۳۳.۹۶ دقیقه مقام سوم را به دست آوردند.

…

در کانوی دونفره ۵۰۰ متر رجب اف مخمدی و شهریار دامینف از استقلال با زمان ۱:۵۸.۲۷ دقیقه، محمد شکوری و محمد سپرده از پارس جنوبی با زمان ۲:۰۱.۳۲ دقیقه و ارشیا عبدالهی و بنیامین صادقی از دانشگاه آزاد با زمان ۲:۰۲.۸۰ دقیقه اول تا سوم شدند.

…

در کایاک دونفره ۵۰۰ متر آقایان عباس حسینی و پیمان قویدل از پارس جنوبی با زمان ۱:۴۱.۸۴ دقیقه، علی آقامیرزایی و ابوالفضل جنتی از استقلال با زمان ۱:۴۲.۴۱ دقیقه و محراب آسایش خورشید و آریا سفیدگر از کاسپین با زمان ۱:۴۷.۶۱ دقیقه مقام‌های اول تا سوم را به دست آوردند.

…

در کانوی دونفره ۵۰۰ متر بانوان مائده شورگشتی و زهرا اصلانی از استقلال با زمان ۲:۱۶.۹۵ دقیقه اول، مهرناز صدیق فرشیان و هیوا افضلی از بحر گستر پارس با زمان ۲:۲۲.۲۹ دقیقه دوم و هدیه خیرآبادی و نسترن خیرالهی از پارس جنوبی با زمان ۲:۲۸.۷۸ دقیقه سوم شدند.

…

در کایاک چهارنفره بانوان بحر گستر پارس با ترکیب ترنم اکبرزاده، الناز شفیعیان، نجمه سجادی و مهسا آذری با زمان ۱:۴۹.۳۲ دقیقه مقام اول، استقلال با ترکیب گلناز غضنفریان، عسل کاظمی، پرنیان شیری و مریم آقایی با زمان ۱:۵۰.۵۸ دقیقه مقام دوم و پارس جنوبی با ترکیب تانیا کارگرپور، فاطمه موسوی، صوفیا پاکروان و هلیا طالبی با زمان ۱:۵۱.۰۷ دقیقه مقام سوم را کسب کردند.