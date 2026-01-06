عباسعلی رضایی در دیدار با خانواده شهید مهدی صارم‌پور، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید و تجلیل از صبر و استقامت خانواده معزز وی، به جنایت‌های رژیم صهیونی در اشاره کرد و گفت: اقدامات وحشیانه این رژیم، مصداق بارز نقض فاحش حقوق بشر است که متأسفانه با حمایت برخی قدرت‌های مدعی حقوق انسان صورت می‌گیرد.

مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ با تأکید بر تداوم راه شهدا، افزود: خون پاک شهیدان، پرده از چهره واقعی مدعیان دروغین حقوق بشر برداشته و بر مسئولیت همه ما در پاسداشت آرمان‌های والای شهدا افزوده است.

در پایان این دیدار، رضایی بر لزوم رسیدگی مستمر به امور خانواده‌های شهدا و ایثارگران تأکید کرد و رسیدگی به مشکلات و مطالبات آنان را وظیفه‌ای مهم دانست. شهید مهدی صارم‌پور از کارکنان زندان اوین بود که در دفاع مقدس ۱۲ روزه، به شهادت رسید.

عباسعلی رضایی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، همچنین با حضور در منزل خانواده شهید محمدمهدی میرزایی، از شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید، صبر و ایستادگی خانواده‌های شهدا را سرمایه‌ای ارزشمند برای نظام اسلامی دانست و بر تداوم تکریم و حمایت از خانواده‌های ایثارگران تأکید کرد.

سرباز وظیفه محمدمهدی میرزایی متولد ۲۱ تیر ۱۳۷۸ در تهران، از جمله شهدای جنگ ۱۲ روزه است که در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به فراجا به شهادت رسید.