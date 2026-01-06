پخش زنده
امروز: -
این نشست با هدف معرفی این سامانه و تبیین نقش آن در ساماندهی، ثبت و پایش اطلاعات، امروز با حضور مسئولان و نمایندگان واحدهای مرتبط در این مرکز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، جلسه آشنایی با نرمافزار «سنجاب» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف معرفی این سامانه و تبیین نقش آن در ساماندهی، ثبت و پایش اطلاعات، امروز با حضور مسئولان و نمایندگان واحدهای مرتبط در این مرکز برگزار شد.
در این جلسه، نرمافزار سنجاب بهعنوان یکی از سامانههای طراحیشده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی شد که با هدف یکپارچهسازی اطلاعات، افزایش دقت در ثبت دادهها، تسهیل فرایندهای اجرایی و ارتقای نظارت و مدیریت در واحدهای مختلف طراحی شده است.
همچنین قابلیتها، ساختار سامانه، نحوه کاربری و مزایای استفاده از نرمافزار سنجاب در بهبود عملکرد واحدها، کاهش خطاهای انسانی و تسریع در دسترسی به اطلاعات مورد نیاز تشریح شد و بر اهمیت اجرای صحیح و بهموقع این سامانه تأکید شد.