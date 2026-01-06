به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، گرمخانه‌ مهر واقع در منطقه ۵ ظرفیت پذیرایی از حدود ۱۵۰ معتاد متجاهر و بی خانمان را دارد.

تهرانی‌ها برای مشارکت در این همدلی بزرگ کافی است در صورت مشاهده افراد کارتن خواب، بی خانمان و یا هر فرد آسیب‌دیده اجتماعی با شماره تلفن ۱۳۷ تماس بگیرند.

۴۵ واحد گشت متمرکز، ۴۴ گشت منطقه‌ای، استقرار ۱۵ دستگاه اتوبوس در ۱۵ نقطه شهر به عنوان مددسرای سیار و ۱۷ مددسرای ثابت بخشی از ظرفیتهای شهرداری پایتخت است که با همکاری بیش از ۳۰۰ نفر از سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی در قالب مددکار، راننده، عامل انتظامی و ناظر بصورت ۲۴ ساعته در سطح شهر در حال خدمت رسانی هستند.