شهرداری تهران همه ظرفیتهای خود را در زمستان بسیج کرده است تا پناه گرمی برای همه شهروندان بی پناه شهر باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، گرمخانه مهر واقع در منطقه ۵ ظرفیت پذیرایی از حدود ۱۵۰ معتاد متجاهر و بی خانمان را دارد.
تهرانیها برای مشارکت در این همدلی بزرگ کافی است در صورت مشاهده افراد کارتن خواب، بی خانمان و یا هر فرد آسیبدیده اجتماعی با شماره تلفن ۱۳۷ تماس بگیرند.
۴۵ واحد گشت متمرکز، ۴۴ گشت منطقهای، استقرار ۱۵ دستگاه اتوبوس در ۱۵ نقطه شهر به عنوان مددسرای سیار و ۱۷ مددسرای ثابت بخشی از ظرفیتهای شهرداری پایتخت است که با همکاری بیش از ۳۰۰ نفر از سازمان خدمات و مشارکتهای اجتماعی در قالب مددکار، راننده، عامل انتظامی و ناظر بصورت ۲۴ ساعته در سطح شهر در حال خدمت رسانی هستند.