به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ مقاومت، پاسداشت مقام شهدای مقاومت و تجلیل از چهره‌های اثرگذار فرهنگی و هنری برگزار شد.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان در این مراسم با تأکید بر مفهوم ایران مهر گفت: ایران تنها یک جغرافیا محدود به مرز‌ها نیست، بلکه تپش زنده تاریخ، فرهنگ، ایمان و جاودانگی است، ایران، سرزمینی است که مهر، در لحظه نیاز به غیرت، ایثار و شجاعت تبدیل می‌شود.

حجت‌الاسلام نجاری با بیان اینکه امروز رسالت اهل فرهنگ و هنر، دفاع از مرز‌های اندیشه است افزود: اگر رزمندگان دیروز با جان از خاک دفاع کردند، اهل فرهنگ و هنر با قلم، واژه و هنر از حقیقت ایران دفاع می‌کنند و باید چهره واقعی، حکیمانه و مهرورز این سرزمین را بیش از پیش به جهان معرفی کنند.

در پایان در بخش کلاسیک «محمدسینا برنده» با اثر آیین پهلوانی، «سید امید حسینی» با اثر آبروی بازار و «علی علیپور» با اثر شهدای غواص به ترتیب مقام‌های اول تا سوم در بخش شعر آزاد و نیمایی «معصومه کولیوند» با اثر بابا که به خط رفت و «یسنا شهسواری» با اثر ایران جانم و در بخش سرود و ترانه «آرام غفوری محب» با اثر ایرانمان بهار است شایسته تقدیر شدند.

همچنین در جشنواره شعردفاع مقدس «امیر محمد نانکلی»، «سید امید حسینی» و «ترانه تکرلو» به ترتیب در جایگاه اول تا سوم ایستادند.