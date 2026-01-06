پخش زنده
استاندار مرکزی: برای همه طرحهای راهسازی استان، یک برنامه زمانبندی یکساله تدوین شده تا بخشی از پروژهها تا پایان سال به نتیجه برسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ استاندار مرکزی گفت: ۲ قطعه کنارگذر شمالی اراک تا پایان امسال یا حداکثر تا نیمه نخست سال آینده به بهرهبرداری میرسد.
مهدی زندیهوکیلی در حاشیه بازدید از پروژه کنارگذر شمالی اراک و روند ساخت آزادراه شازند–خرمآباد، افزود: برای همه طرحهای راهسازی استان، یک برنامه زمانبندی یکساله بر اساس شرایط و میزان پیشرفت هر پروژه تدوین شده است، بخشی از پروژهها باید تا پایان امسال و نهایتا نیمه نخست سال آینده به نتیجه برسند.
او ابراز داشت: در کنارگذر شمالی اراک، ۲ تبادل در طرفین مسیر و ۲ قطعه ۱۲ کیلومتری در دست اجراست که یک قطعه امسال و قطعه دیگر سال آینده تکمیل میشود.
زندیهوکیلی گفت: تقاطع ورودی خنداب یکی از نقاط حادثهخیز استان بوده و عملیات اجرایی آن در حال انجام است تا در نهایت پیش از تابستان آتی افتتاح شود.
او افزود: قطعه نخست آزادراه اراک - بروجرد - خرمآباد مسیر به طول ۱۱ کیلومتر در حال اجراست و از مجموع ۶۵ کیلومتر مسیر، ۵۰ کیلومتر آن در محدوده استان مرکزی قرار دارد.