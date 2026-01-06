دشمنان امروز در پی ایجاد اختلاف و یأس هستند
نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان اینکه صهیونیسم، آمریکا و انگلیس، دقیقاً در پی ایجاد اختلاف و یأس هستند گفت: اگر در مسائل اقتصادی به توصیههای مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و مردمیسازی اقتصاد عمل میشد، امروز با این معضلات مواجه نبودیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ آیت الله محمدباقر محمدی لائینی در دیدار اعضای شورای مرکزی خانه صلح مازندران، با گرامیداشت ماه مبارک رجب و اعیاد فرخنده آن، بهویژه سالروز بعثت پیامبر گرامی اسلام (ص) که در پیش رو داریم؛ گفت: در قرآن کریم و آئین پاک محمدی، صلح از جایگاهی رفیع برخوردار است.
وی با بیان اینکه قرآن کریم صلح را خیر مطلق میداند، افزود: حتی در مواجهه با دشمنان تاکید دارد که اگر دشمنان نیز تقاضای صلح و آتشبس داشتند، بپذیرید، اما باید هوشیار بود چرا که گاهی صلح ممکن است مقدمه یا پوششی برای جنگ باشد که در این زمینه دقت و مراقبت لازم است.
آیت الله محمدی لائینی تاکید کرد: در زندگی مادی و طبیعی، بروز کدورتها و اختلافات میان آحاد جامعه امری محتمل است، شیطان همواره در پی ایجاد تفرقه میان انسانهاست؛ چنانکه حضرت یوسف (ع) نیز در تبیین اختلافات پیشآمده میان خود و برادرانش، این مشکل را به شیطان نسبت دادند.
نماینده ولی فقیه در مازندران خاطرنشان کرد: امروزه نیز شیاطین انس، همچون صهیونیسم، آمریکا و انگلیس، دقیقاً در پی ایجاد اختلاف و یأس هستند؛ در مقابل، اراده الهی و فرشتگان بر مدار صلح، رفق، محبت، الفت و زدودن کدورتها استوار است.
عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: بنابراین، هر اقدامی در این مسیر، عبادتی بزرگ محسوب میشود. حضرت علی (ع) میفرمایند که ارزش یک اصلاح و آشتی میان مردم، از یک سال نماز و روزه بالاتر است.
این مسئول اعلام داشت: با توجه به آمار ارائهشده مبنی بر حلوفصل بیش از هزار و ۳۰۰ پرونده در سراسر کشور، باید دانست که طبق کلام امیرالمؤمنین (ع)، پاداش هر یک از این صلحها بسیار عظیم است.
وی یادآور شد: تجربه نشان داده است که هرگاه امور به صورت مردمی اداره شوند، موفقیتهای بیشتری حاصل میشود، اگر در مسائل اقتصادی نیز به توصیههای مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و مردمیسازی اقتصاد عمل میشد، امروز با این معضلات مواجه نبودیم.
آیت الله محمدی لائینی با بیان اینکه در دوران جنگ و مسائل فرهنگی نیز اتکا به مردم همواره کارگشا بوده است، گفت: ورود مجموعههای اینچنینی به حوزه نیروهای مردمی برای ایجاد صلح، بسیار موثر است و نصرت الهی را به همراه دارد.
نماینده ولی فقیه در مازندران در ادامه بیان کرد: پیوند این جریانها در قالب یک شبکه استانی، کشوری و بینالمللی، مانند اتصال قطرهها به دریا، قدرت و برکت بیشتری خواهد داشت.
این مسئول گفت: نکته حائز اهمیت دیگر، هوشیاری در برابر آموزههای بیگانه مانند اسناد یونسکو و ۲۰۳۰ است، یکی از اهداف این نهادها، همسانسازی اندیشهها در راستای "دینزدایی" تقابل بشر با خدا و ترویج سکولاریسم است، ما در آموزههای اسلامی، غنیترین مفاهیم را در اختیار داریم.
وی تاکید کرد: باید مراقب بود؛ هر آنچه با دین ما سازگار است و بهتر از آن را خودمان داریم، استفاده میکنیم و آنچه با مبانی ما مغایر است، بدون تعارف کنار میگذاریم.
آیت الله محمدی لائینی در پایان اذعان داشت: ضرورت دارد چنین فرصتهایی در اختیار نیروهای متعهد و انقلابی باشد، شایسته است با خالصسازی نیتها، زمینهساز برکت الهی در فعالیتهای خود باشید؛ چرا که برکت تنها به دست خداست و در جایی تجلی مییابد که نیت، خالص و برای رضای او باشد.
گفتنی است در این دیدار آیت الله محمدی لائینی به عضویت افتخاری خانه صلح مازندران درآمدند