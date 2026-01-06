پخش زنده
این جلسه برای بررسی اقداماتی که تا کنون برای راهاندازی کلینیک تخصصی بیماری سیستیک فیبروزیس (CF) در کلینیک شهدای سلامت صورت گرفته برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، دومین جلسه هم اندیشی برای راهاندازی کلینیک سیستیک فیبروزیس با حضور فوقتخصصها و فوکال پوینتهای برنامه در دفتر معاونت درمان دانشگاه برگزار شد.
این جلسه با حضور مسئول بیماریهای خاص و صعب العلاج دانشگاه، رئیس مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور، رئیس کلینیک فوق تخصصی شهدای سلامت، نمایندگان بهداشتی، امور آزمایشگاهها و آمارو فناوری اطلاعات دانشگاه در دفتر معاونت درمان دانشگاه برگزار شد.
در این جلسه درباره اقداماتی که تا کنون صورت گرفته برای راهاندازی کلینیک تخصصی بیماری سیستیک فیبروزیس (CF) در کلینیک شهدای سلامت و به منظور ساماندهی و هماهنگی حضور پزشکان در در حوزههای گوارش، غدد، ریه اطفال و ریه بزرگسال گفتوگو شد.