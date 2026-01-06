به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ فرمانده سپاه شهرستان سردشت در ویژه برنامه سالگرد شهادت سردار سلیمانی که با حضور قشر‌های مختلف مردم این شهر برگزار شد، با اشاره به فراز و نشیب‌های تاریخ انقلاب اسلامی گفت: نظام جمهوری اسلامی در طول سال‌های گذشته روز‌های تلخ و شیرین بسیاری را پشت سر گذاشته است؛ روز‌های تلخی که با عظمت، اقتدار و کرامت همراه بود و روز‌های شیرینی که در سایه دیانت، امامت، ولایت و مجاهدت رقم خورد.

سردارصمد محمدعلیزاده، با اشاره به دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی افزود: پیش از انقلاب، ملت ایران روز‌های حقارت و بی‌هویتی را تجربه می‌کرد، اما با انقلاب اسلامی، عزت و هویت به این ملت بازگردانده شد.

سردار محمدعلیزاده، با یادآوری بخشی از وصیت‌نامه شهید حاج قاسم سلیمانی تصریح کرد: حاج قاسم در وصیت‌نامه خود می‌گوید، خدا را شکر که ما را از نسلی به نسلی چرخاندی و ما را در زمانی به دنیا آوردی که خمینی عزیزت در زمین حضور داشت، این سخن نشان‌دهنده عظمت نعمت انقلاب و رهبری امام خمینی (ره) است.

وی، با اشاره به حوادث و فتنه‌های دوران انقلاب و پس از آن گفت: ملت ایران با بصیرت، فتنه‌ها و حوادث متعددی را پشت سر گذاشت و همین بصیرت سبب شد روز ۹ دی به عنوان روز بصیرت نام‌گذاری شود؛ چرا که مردم ایران شش ماه صبر و بصیرت به خرج دادند تا برخی افراد به آغوش ملت و نظام بازگردند، اما وقتی دیدند آنان با اسلام و جمهوری اسلامی مشکل دارند، در ۹ دی از همه اقشار به میدان آمدند.

سردار محمدعلیزاده تأکید کرد: دشمنان در هشت سال دفاع مقدس نتوانستند به آرزو‌های خود برسند و در فتنه ۹ دی نیز شکست خوردند.

فرمانده سپاه سردشت، با بیان اینکه امروز دشمن به دنبال جدا کردن مردم از ولی‌فقیه است، افزود: به کوری چشم دشمنان قسم‌خورده، ولی‌فقیه هرگز تنها نخواهد ماند و مردم همواره پشتیبان ولایت هستند.