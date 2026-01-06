خبرگزاری صدا و سیما، زهرا کرمی، بخشدار مرکزی اسلام‌شهر، در آئین تودیع و معارفه دهیار روستای شاتره که ظهر امروز در محل دهیاری این روستا و با حضور اعضای شورای بخش و روستا و جمعی از معتمدین برگزار شد، با ارائه گزارشی از عملکرد ۱۰ ماه اخیر اظهار کرد: با تشکیل و فعالیت گشت ویژه کنترل و نظارت در بخشداری مرکزی اسلام‌شهر و با تلاش‌های صورت‌گرفته، از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در سطح روستاهای تابعه این بخش جلوگیری شده است. به گزارشزهرا کرمی، بخشدار مرکزی اسلام‌شهر، در آئین تودیع و معارفه دهیار روستای شاتره که ظهر امروز در محل دهیاری این روستا و با حضور اعضای شورای بخش و روستا و جمعی از معتمدین برگزار شد، با ارائه گزارشی از عملکرد ۱۰ ماه اخیر اظهار کرد: با تشکیل و فعالیت گشت ویژه کنترل و نظارت در بخشداری مرکزی اسلام‌شهر و با تلاش‌های صورت‌گرفته، از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در سطح روستاهای تابعه این بخش جلوگیری شده است.

وی با اشاره به تعامل مثبت میان شوراها و دهیاری‌ها افزود: همکاری و هم‌افزایی شورا و دهیاری موجب رقم خوردن اتفاقات خوبی در مسیر توسعه روستاهای بخش مرکزی شده است.

کرمی با تقدیر ویژه از خدمات محمدحسین نوروزی در دوران سرپرستی دهیاری شاتره بیان کرد: ایشان با وجود نداشتن سابقه مدیریتی قبلی، با تلاش، صبوری و تعهد، خدمات ارزشمندی ارائه دادند که در یاد مردم باقی خواهد ماند.

بخشدار مرکزی اسلام‌شهر ضمن تبریک به لیلا ملکی به‌عنوان دهیار جدید روستای شاتره و عضو سه دوره شورای این روستا، تصریح کرد: رأی قاطع مردم به ایشان نشان‌دهنده اعتماد و جایگاه اجتماعی وی در میان اهالی روستا است و امیدواریم با خدمات صادقانه، گام‌های مؤثری در مسیر توسعه و قانون‌مداری برداشته شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌ شده در روستاهای بخش مرکزی اسلام‌شهر گفت: در روستای شاتره، با همت شورا و دهیاری، برای نخستین‌بار در سال‌های اخیر از ساخت‌وسازهای غیرمجاز با ارتفاع ۵ و ۶ طبقه جلوگیری شد. همچنین در روستاهای حسین‌آباد، علی‌آباد، ده‌عباس و مهران‌آباد، پروژه‌های عمرانی متعددی از جمله آسفالت معابر، پیاده‌روسازی، لایروبی، احداث سوله تجاری و تبدیل دهیاری پاره‌وقت به تمام‌وقت به اجرا درآمده است.

کرمی از تخریب و عقب‌نشینی دیوار کارخانه قند نظام‌آباد پس از ۵۰ سال به‌عنوان یکی از دستاوردهای مهم یاد کرد و افزود: این اقدام نقش مؤثری در بهبود ترافیک و افزایش ایمنی ورودی روستا داشته است.

نماینده عالی دولت در بخش مرکزی اسلام‌شهر با اشاره به مشکلات ناشی از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در برخی روستاها اظهار داشت: متأسفانه در روستاهای بهرام‌آباد و حسین‌آباد شاهد ساختمان‌های ۵ و ۶ طبقه‌ای هستیم که عمدتاً تخلفی بوده و در کمیسیون ماده ۹۹ تعیین تکلیف شده‌اند و پیگیر راهکار قانونی برای حل وضعیت این ساختمان‌ها هستیم.

وی با عذرخواهی از مردم روستای شاتره بابت وضعیت نامناسب آسفالت معابر تصریح کرد: به دلیل مصوبات قبلی شورا و تعهدات موجود، ناچار به ادامه همکاری با پیمانکار سابق شدیم که متأسفانه پروژه را نیمه‌کاره رها کرده بود. از مردم عزیز عذرخواهی می‌کنم و اطمینان می‌دهیم با پیگیری دهیاری جدید و عوامل فنی، این مشکل در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

کرمی در پایان با تأکید بر اهمیت رضایت و مشارکت مردمی در توسعه روستاها، از رسانه‌ها و نمایندگان حاضر خواست از دهیار منتخب حمایت کنند و با اشاره به تجربه موفق استفاده از بانوان در مدیریت ابراز امیدواری کرد: لیلا ملکی به‌عنوان دهیار جدید روستای شاتره، با تعهد و مسئولیت‌پذیری، زمینه‌ساز توسعه همه‌جانبه این روستا باشد.