به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دور جدید رقابت‌های لیگ قایق رانی آب‌های آرام ایران در سال ۱۴۰۴ که با برگزاری مرحله نخست از روز گذشته در دریاچه آزادی آغاز شده بود، امروز با رقابت‌های مرحله دوم ادامه پیدا کرد.

این رقابت‌ها با حضور تیم‌های پرنسه، استقلال، بحرگستر پارس، نوین تهران و پارس جنوبی در بخش بانوان و پرنسه، استقلال، دانشگاه آزاد، پارس جنوبی، کاسپین و اصفهان خروشان در بخش آقایان برگزار می‌شود.

در ادامه رقابت‌های مرحله دوم، مسابقات ۲۰۰ متر برگزار شد و نفرات برتر مشخص شدند.

…

در کایاک یکنفره ۲۰۰ متر آقایان سپهر ساعتچی از پارس جنوبی با زمان ۳۸.۱۸ ثانیه، محمد میرزایی از کاسپین با زمان ۳۹.۰۴ ثانیه و امیررضا برزگر از استقلال با زمان ۴۰.۴۷ ثانیه اول تا سوم شدند.

…

در کایاک یکنفره ۲۰۰ متر بانوان ترنم اکبرزاده از بحر گستر پارس با زمان ۴۶.۶۱ ثانیه مقام اول، مریم آقایی از استقلال با زمان ۴۷.۲۴ ثانیه مقام دوم و هلیا طالبی از پارس جنوبی با زمان ۵۰.۴۹ ثانیه مقام سوم را به دست آوردند.

…

در کانوی یکنفره ۲۰۰ متر آقایان شهریار دامین‌اف از استقلال با زمان ۴۵.۳۱ ثانیه، مهدی الف‌باغی از کاسپین با زمان ۴۶.۵۳ ثانیه و ارشیا عبدالهی از دانشگاه آزاد با زمان ۴۶.۵۹ ثانیه اول تا سوم شدند.

…

در کانوی یکنفره ۲۰۰ متر بانوان هیوا افضلی از بحر گستر پارس با زمان ۵۲.۵۸ ثانیه، هستی ناصری از استقلال با زمان ۵۴.۷۳ ثانیه و نسترن خیرالهی از پارس جنوبی با زمان ۵۵.۶۱ ثانیه مقام‌های اول تا سوم را به دست آوردند.

…

در کایاک دونفره ۲۰۰ متر بانوان مهسا آذری و الناز شفیعیان از بحر گستر پارس با زمان ۴۳.۵۵ ثانیه اول، گلناز غضنفریان و مریم آقایی از استقلال با زمان ۴۳.۸۷ ثانیه دوم و فرناز کیانی و کیانا کمال‌زاده از پرنسه با زمان ۴۵.۱۲ ثانیه سوم شدند.

…

در کایاک چهارنفره آقایان پارس جنوبی با ترکیب سپهر ساعتچی، عباس حسینی، داریوش محمدی و پیمان قویدل با زمان ۳۴.۸۱ ثانیه مقام اول، استقلال علی آقامیرزایی، امیررضا اولادیان، علیرضا خمسه و امیررضا برزگر با زمان ۳۵.۰۰ ثانیه مقام دوم و دانشگاه آزاد با ترکیب علیرضا جهان‌نما، پوریا شریفی، یولکین تیمور و بردیا پیروزنیا با زمان ۳۶.۶۱ ثانیه مقام سوم را به دست آوردند.

…

در کانوی دونفره ۲۰۰ متر آقایان رجب‌اف مخمدی و شهریار دامین‌اف از استقلال با زمان ۴۲.۳۱ ثانیه اول، ارشیا عبدالهی و بنیامین صادقی از دانشگاه آزاد با زمان ۴۴.۵۹ ثانیه دوم و متین غافری و فردوس شریپف از کاسپین با زمان ۴۴.۷۹ سوم شدند.

…

در کایاک دونفره ۲۰۰ متر آقایان سپهر ساعتچی و عباس حسینی از پارس جنوبی با زمان ۳۶.۵۲ ثانیه، محمد میرزایی و محراب آسایش خورشید از کاسپین با زمان ۳۶.۸۲ ثانیه و علی آقامیرزایی و علیرضا خمسه از استقلال با زمان ۳۷.۱۸ ثانیه اول تا سوم شدند.

…

در کانوی دونفره ۲۰۰ متر بانوان هیوا افضلی و زهرا مطهر از بحر گستر پارس با زمان ۴۹.۴۴ ثانیه، مائده شورگشتی و هستی ناصری از استقلال با زمان ۵۲.۱۰ ثانیه و باران جعفری و فاطمه سالاری‌پور از پرنسه با زمان ۵۷.۸۹ ثانیه مقام‌های اول تا سوم را به دست آوردند.

…

در کایاک چهارنفره ۲۰۰ متر بانوان استقلال با ترکیب گلناز غضنفریان، پرنیان شیری، عسل کاظمی و مریم آقایی از استقلال با زمان ۴۱.۲۶ ثانیه، بحر گستر پارس با ترکیب یاس شافعی، الناز شفیعیان، نجمه سجادی و مهسا آذری از بحر گستر پارس با زمان ۴۱.۵۲ ثانیه دوم و پارس جنوبی با ترکیب صوفیا پاکروان، هلیا طالبی، فاطمه موسوی و تانیا کارگرپور با زمان ۴۲.۵۳ ثانیه سوم شدند.