گروه جهادی محمد رسول‌الله (ص) وابسته به بنیاد علوی، از امروز به مردم روستای تازیان بالای شهرستان بندرعباس خدمات درمانی ارائه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، مجری بنیاد علوی در هرمزگان گفت: در این اردوی جهادی چهار روزه، ۲۰ پزشک با تخصص‌های مختلف حضور دارند و علاوه بر ویزیت و درمان بیماران، به دانش‌آموزان روستا نیز آموزش سلامت می‌دهند.

طیبه بامری افزود: گروه‌های جهادی بنیاد علوی از ابتدای امسال تاکنون بیش از۸۰ هزار خدمت پزشکی در مناطق مختلف استان به مردم ارائه کرده‌اند.

بیشتر بخوانید؛ ارائه خدمات دندانپزشکی رایگان در بندرعباس

مدیرعامل بنیاد علوی نیز با اشاره به برنامه‌های درمانی این بنیاد در سطح کشور گفت: امسال ۹۲۵ هزار نفر در کشور شناسایی شده و زیر پوشش خدمات درمانی قرار می‌گیرند.

محمود عسکری‌آزاد افزود: بهورز‌ها برای این افراد پرونده تشکیل داده و خدمات لازم را به‌صورت رایگان ارائه می‌کنند.

وی گفت: هدف اصلی این طرح، کمک و درمان افراد دهک‌های اول و دوم جامعه است.