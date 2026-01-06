بدرقه پیکر جانباز شهید احمد آجرلو تا بهشت زهرا
مراسم تشییع پیکر جانباز ۷۰ درصد، شهید احمد آجرلو با حضور همرزمان شهید و مردم قدرشناس در گلزار شهدای بهشت زهرا سلاماللهعلیها برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
پیکر این شهید پس از تشییع در قطعه ۵۰ گلزار شهدای بهشت زهرای تهران آرام گرفت. مراسم یادبود شهید آجرلو پنجشنبه ۱۸ دی از ساعت ۱۳ در مسجد الزهرا، واقع در خیابان شهید عراقی تهران نبش کوچه شهید جعفری برگزار میشود.