\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u061b \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u062f\u0627\u0631 \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0645\u062f \u0628\u0627 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u06af\u0641\u062a\u06af\u0648 \u06a9\u0631\u062f \u0648 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0631\u0641\u0639 \u0645\u0634\u06a9\u0644\u0627\u062a \u0645\u0637\u0631\u062d \u0634\u062f\u0647 \u0642\u0648\u0644 \u067e\u06cc \u06af\u06cc\u0631\u06cc \u062f\u0627\u062f.\n