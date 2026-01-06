نمایندگان استان یزد در لیگ برتر والیبال فردا در اردکان و اسلامشهر به مصاف حریفان می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تیم چادرملوی اردکان در چارچوب هفته یازدهم لیگ برتر والیبال کشور میزبان صدرنشین لیگ است.

بلندقامتان اردکانی از ساعت ۱۶ فردا در سالن شهید سلیمانی از فولاد سیرجان پذیرایی می‌کند.

در حالی که سیرجانی‌ها همه دیدار‌های خود در لیگ برتر را به پیروزی رسیده‌اند، اردکانی‌ها هم هشت دیدار قبلی خود را با برد به پایان رسانده و در رده چهارم قرار دارند.

دیگر نماینده استان یعنی شهداب یزد هم به اسلامشهر می‌رود تا با طبیعت این شهر دیدار کند.

سوت آغاز این دیدار نیز از ساعت ۱۶ در سالن شهید بیضایی اسلامشهر به صدا درمی آید.

بلندقامتان یزدی در رده دوم جدول ایستاده و اسلامشهری‌ها دهم هستند.