اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ الکترونیک ما‌های دی، بهمن، اسفند و فرودین ۱۴۰۵ معادل ۴ میلیون تومان به ازای هر نفر به حساب سرپرستان واریز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان، گفت: ماهانه به ازای هر فرد یارانه بگیر یک میلیون تومان یارانه خرید کالاهای به حساب سرپرستان خانوارها واریز خواهد شد.

الله نظر شه بخش، افزود: افرادی که یارنه بگیر نیستند می توانند با مراجعه به سامانه حمایت برایبرخورداری از این طرح اقدام نمایند.

وی ادامه داد: کارکنان دولت و بازنشستگان مشمول این طرح شده و نیاز به ثبت نام ندارند.

وی افزود هیچ فروشگاهی حق افزایش قیمت درج شده کالا را ندارد و چنانچه فروشگاهی تخلفی انجام داد از فروشگاه های توزیع کننده کالا برگ‌ حذف و به اتاق اصناف معرفی خواهد شد.

گفتنی است در سیستان وبلوچستان بیش از ۵ هزار فروشگاه ۱۱ قلم کالای اساسی کالابرگ را توزیع می کند.