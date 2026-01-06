سرشماری آزمایشی نفوس و مسکن در شیراز، زرقان و جهرم
سرشماری آزمایشی نفوس و مسکن ۱۴۰۴ در شهرستانهای شیراز، زرقان و جهرم در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،سرشماری آزمایشی نفوس و مسکن ۱۴۰۴ در شهرستانهای شیراز، زرقان و جهرم در حال اجراست.
این سرشماری تا ۳ بهمن با مراجعه به درب منازل اجرا میشود. سرپرست معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس با بیان اینکه اطلاعات جمعآوریشده محرمانه است و مشکلی در زمینه وضعیت اقتصادی خانوار ایجاد نمیکند تاکید کرد ماموران سرشماری با لباس مشخص و کارت شناسایی معتبر قابل شناسایی هستند.