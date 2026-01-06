مهلت ارسال آثار به جشنواره شعر کودک و نوجوان «آیات» در همدان تا ۲۰ دی ماه تمدید شد.

تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره شعر کودک و نوجوان «آیات» در همدان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، دبیر تخصصی جشنواره شعر کودک «آیات» گفت: تاکنون ۱۷۰ اثر از شاعران کودک و نوجوان سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

مریم زرنشان با اشاره به اینکه هدف این جشنواره تعمق در آیات قرآن کریم و حکمت‌های نهج‌البلاغه برای مخاطبان کودک و نوجوان است، افزود: آثار از ۱۵ استان کشور ارسال شده و در کنار شاعران پیشکسوت از نوقلمان نیز به‌صورت ویژه تقدیر خواهد شد.

او با بیان اینکه مخاطبان اصلی این جشنواره کودکان و نوجوانان هستند، تصریح کرد: آثار کیفی در قالب کتاب منتشر و در اختیار مخاطبان قرار گیرد.