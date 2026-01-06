پخش زنده
با گرانفروشان و کسانیکه کالای اساسی را احتکار کنند، به جد برخورد خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی در جمع خبرنگاران درباره وضعیت بازار و حذف ارز ترجیحی گفت: روزهای گذشته تصمیماتی در کلان حاکمیتی پیرامون ارز ترجیحی و یارانه دار اتخاذ شد که بر تولید کالاها و اقلام ضروری و مایحتاج شهروندان پس از این اثر خواهد کرد.
ناصر عتباتی افزود: آنچه که قبل از این تصمیمات بر اساس ارز ترجیحی تولید شده و در انبارها، مغازهها و فروشگاهها موجود است، اصناف، بازاریان و فروشگاهها حق ندارند فراتر از آن قیمت مصرف کننده زمان تولید که در روی کالا درج شده به بهانه حذف ارز ترجیحی در اختیار شهروندان قرار دهند.
عتباتی تأکید کرد: بدون شک با متخلفان در این حوزه برخورد خواهد شد و انبارهای این کالاها از طریق دادستانها و تعزیرات حکومتی تحت رصد و مراقبت است و در صورت مشاهده علاوه بر اینکه تخلف صنفی محسوب میشود بلکه اگر این رفتارها منجر به اخلال در بازار و نظام عرضه و توزیع اقلام ضروری و مایحتاج شهروندان باشد، با جدیت و شدت برخورد خواهد شد.