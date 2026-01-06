به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «محمدصادق معتمدیان» در آیین پویش ملی افتتاح طرح‌های صنعت برق به ظرفیت مجموع ۱۲۶۹ مگاوات که امروز (سه‌شنبه، ۱۶ دی‌) با حضور عباس علی آبادی، وزیر نیرو در توزیع برق تهران برگزار شد، با بیان اینکه ۱۸ هزار هکتار زمین در استان تهران شناسایی شده که قابلیت واگذاری برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر را دارد، گفت: عملیات اجرایی احداث نیروگاه‌هایی با ظرفیت ۱۵۵۰ مگاوات آغاز شده که پیش‌بینی می‌شود بخش قابل توجهی از آنها سال آینده وارد مدار شود.

وی افزود: پیش از آغاز به کار دولت چهاردهم، مجموع ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور حدود ۱۲۰۰ مگاوات بود، اما امروز تنها در استان تهران برای بیش از ۱۲ هزار مگاوات مجوز صادر شده که نشان‌دهنده اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران به راهبرد‌های دولت در حوزه انرژی است. تاکنون ۲۳ مگاوات نیروگاه خورشیدی با مشارکت مردم استان، نصب و در همین زمینه، دو کمیته تخصصی «انرژی» و «تأمین زمین» در استانداری تهران، تشکیل و به‌صورت هفتگی و منظم جلسات اجرایی برگزار می‌کنند.

استاندار تهران ادامه داد: هم‌اکنون ۱۸ هزار هکتار زمین در استان تهران شناسایی شده که قابلیت واگذاری برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر را دارد و عملیات اجرایی احداث نیروگاه‌هایی با ظرفیت ۱۵۵۰ مگاوات آغاز شده که پیش‌بینی می‌شود بخش قابل توجهی از آنها سال آینده وارد مدار شود.

معتمدیان از اجرای بزرگ‌ترین پروژه تولید برق استان در شهرستان پاکدشت خبر داد و افزود: این پروژه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حال اجراست و نقش مهمی در تأمین پایدار انرژی خواهد داشت.

وی همچنین به برنامه‌ریزی برای تأمین برق چاه‌های آب اشاره و عنوان کرد: ۲۸۰۰ حلقه چاه آب در قالب نیروگاه‌های خورشیدی تجمیعی در دستور کار قرار گرفته تا حتی المقدور از بروز مشکلات قطعی آب به‌ویژه در فصل تابستان جلوگیری شود.

استاندار تهران بیان کرد: نصب پنل‌های خورشیدی به ظرفیت ۱۳۰ مگاوات از محل پشت‌بام منازل در استان تهران برنامه‌ریزی شده و همچنین تا دهه فجر، ۱۲۰۰ مدرسه به پنل خورشیدی مجهز می‌شود؛ در حالی که پیش از این، در کل استان تنها سه مدرسه پنل خورشیدی نصب شده بود.

معتمدیان از آغاز مراحل اجرایی احداث نیروگاه ۵ هزار مگاواتی در ملارد با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خبر داد و گفت: تحویل زمین، تخصیص ارز و طی مراحل اداری این طرح انجام شده و آثار آن از سال آینده به‌صورت ملموس مشخص می‌شود.

استاندار تهران گفت: تهران بیش از ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار مشترک برق دارد و از همین رو توسعه زیرساخت‌ها، هوشمندسازی شبکه و مدیریت پایدار تولید و مصرف برق، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ توسعه انرژی‌های پاک به منظور اجرای قانون هوای پاک، تأثیر مستقیمی بر کاهش آلایندگی‌ها در استان تهران دارد.