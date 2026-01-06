دستگیری ۳ شکارچی غیرمجاز در مشهد
ماموران یگان حفاظت محیط زیست مشهد در سه عملیات مختلف سه شکارچی غیرمجاز را دستگیر کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مشهد گفت: این یگان در سه عملیات جداگانه در روزهای اخیر موفق به شناسایی و دستگیری چند گروه شکارچی غیرمجاز پرندگان وحشی در حاشیه منطقه حفاظت شده ارس سیستان شد و از متخلفان چند قبضه اسلحه شکاری، مهمات، تجهیزات شکار و لاشه گونه های پرنده کشف و ضبط شد.
هادی موسی پور با توجه به بارش های اخیر، برودت هوا و کاهش منابع غذایی حیات وحش، یگان حفاظت محیط زیست مشهد طرح ویژه گشت و کنترل مناطق حساس به ویژه منطقه حفاظت شده ارس سیستان را با جدیت در دستور کار قرار داده است.
وی گفت: در نخستین عملیات، ماموران یگان حفاظت در جریان گشت زنی در حاشیه منطقه، خودروی پراید یشمی رنگی با ۲ نفر سرنشین را که در حال شکار پرندگان وحشی بودند، متوقف کردند و در بازرسی انجام شده، یک قبضه اسلحه شکاری دولول کالیبر ۱۲، ۲۱ تیر فشنگ، یک قبضه تفنگ بادی، سه بسته ساچمه، لاشه دو قطعه کبک وحشی، یک دستگاه دوربین چشمی و یک عدد قطار فشنگ کشف و توقیف شد و متخلفان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
موسی پور اظهار کرد: در عملیات دوم، ماموران هنگام پایش منطقه متوجه خودروی تندر ۹۰ سفید شدند که در محلی خلوت پارک شده و هیچ فردی در اطراف آن حضور نداشت. پس از رهگیری رد پای افراد بر روی برف و پیمایش دو ساعته در ارتفاعات، سه نفر شناسایی و با رعایت اصول محیط بانی دستگیر شدند که از این افراد یک قبضه اسلحه تک لول کالیبر ۱۲، شش تیر فشنگ، یک دوربین چشمی و یک دستگاه فلزیاب کشف و ضبط شد.
وی گفت: در عملیات سوم نیز یک دستگاه خودروی پراید سفیدرنگ با سه نفر سرنشین و لباس استتار در ارتفاعات منطقه مشاهده شد که به محض رؤیت ماموران تغییر مسیر داد و اقدام به فرار کرد که ماموران یگان حفاظت پس از تعقیب خودرو و رعایت نکات ایمنی موفق به توقف آن شدند و یک قبضه اسلحه شکاری دولول کالیبر ۱۲ و ۶ تیر فشنگ از داخل خودرو کشف و توقیف کردند.
موسیپور ضمن با تجلیل از همیاران محیط زیست، گفت: برخورد با شکارچیان غیرمجاز با قید فوریت در دستور کار یگان حفاظت قرار دارد و از شهروندان خواست هرگونه تخلف محیط زیستی را از طریق شماره های اعلامی اداره کل گزارش دهند تا با همکاری عمومی شاهد حفظ بهتر زیست بوم منطقه باشیم.
منطقهٔ حفاظت شده اُرس سیستان منطقه ای حفاظت شده به مساحت ۹۲ هزار هکتار در رشته کوه هزار مسجد واقع شده که به علت قطع بی رویه درختان آن اکنون به چهار هزار هکتار رسیده است، منطقه ای که تحت پوشش اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کلات نادری است وگونه های جانوری آن شامل؛ پلنگ ایرانی، کل و بز وحشی، قوچ و میش اوریال، گراز، گرگ و پرندگانی چون کبک دری، کبک معمولی، تیهو، انواع سهره و انواع پرندگان شکاری می باشند.
ارس سیستان از سال ۱۳۷۶ منطقه شکار ممنوع اعلام شد و در سال ۱۳۷۸ به منطقه حفاظت شده ارتقا یافت.