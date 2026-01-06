به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مشهد گفت: این یگان در سه عملیات جداگانه در روزهای اخیر موفق به شناسایی و دستگیری چند گروه شکارچی غیرمجاز پرندگان وحشی در حاشیه منطقه حفاظت‌ شده ارس سیستان شد و از متخلفان چند قبضه اسلحه شکاری، مهمات، تجهیزات شکار و لاشه گونه‌ های پرنده کشف و ضبط شد.

هادی موسی‌ پور با توجه به بارش های اخیر، برودت هوا و کاهش منابع غذایی حیات‌ وحش، یگان حفاظت محیط زیست مشهد طرح ویژه گشت و کنترل مناطق حساس به‌ ویژه منطقه حفاظت‌ شده ارس سیستان را با جدیت در دستور کار قرار داده است.

وی گفت: در نخستین عملیات، ماموران یگان حفاظت در جریان گشت‌ زنی در حاشیه منطقه، خودروی پراید یشمی‌ رنگی با ۲ نفر سرنشین را که در حال شکار پرندگان وحشی بودند، متوقف کردند و در بازرسی انجام‌ شده، یک قبضه اسلحه شکاری دولول کالیبر ۱۲، ۲۱ تیر فشنگ، یک قبضه تفنگ بادی، سه بسته ساچمه، لاشه دو قطعه کبک وحشی، یک دستگاه دوربین چشمی و یک عدد قطار فشنگ کشف و توقیف شد و متخلفان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

موسی پور اظهار کرد: در عملیات دوم، ماموران هنگام پایش منطقه متوجه خودروی تندر ۹۰ سفید شدند که در محلی خلوت پارک شده و هیچ فردی در اطراف آن حضور نداشت. پس از رهگیری رد پای افراد بر روی برف و پیمایش دو ساعته در ارتفاعات، سه نفر شناسایی و با رعایت اصول محیط بانی دستگیر شدند که از این افراد یک قبضه اسلحه تک‌ لول کالیبر ۱۲، شش تیر فشنگ، یک دوربین چشمی و یک دستگاه فلزیاب کشف و ضبط شد.

وی گفت: در عملیات سوم نیز یک دستگاه خودروی پراید سفیدرنگ با سه نفر سرنشین و لباس استتار در ارتفاعات منطقه مشاهده شد که به‌ محض رؤیت ماموران تغییر مسیر داد و اقدام به فرار کرد که ماموران یگان حفاظت پس از تعقیب خودرو و رعایت نکات ایمنی موفق به توقف آن شدند و یک قبضه اسلحه شکاری دولول کالیبر ۱۲ و ۶ تیر فشنگ از داخل خودرو کشف و توقیف کردند.

موسی‌پور ضمن با تجلیل از همیاران محیط زیست، گفت: برخورد با شکارچیان غیرمجاز با قید فوریت در دستور کار یگان حفاظت قرار دارد و از شهروندان خواست هرگونه تخلف محیط‌ زیستی را از طریق شماره‌ های اعلامی اداره‌ کل گزارش دهند تا با همکاری عمومی شاهد حفظ بهتر زیست‌ بوم منطقه باشیم.