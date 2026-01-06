صالحی در دیدار با استاندار قزوین فرهنگ را هسته هویتی استان دانست و بر تکمیل تالار فرهنگی و گسترش هنر خوشنویسی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: تصویری که قزوین می‌تواند در همه زمینه‌ها ایجاد کند، از مسیر فرهنگ خواهد بود و باید از امکانات موجود حداکثر بهره‌برداری را داشت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به بخش زیرساخت‌ها گفت: تلاش می‌کنیم از محل اعتبارات ملی جذب منابع داشته باشیم.

وی همچنین از اختصاص بودجه برای احداث تالار فرهنگی در قزوین خبر داد و اعلام کرد این پروژه تاکنون یازده درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

صالحی با تأکید بر مولدسازی و جلب مشارکت بخش خصوصی، تکمیل تالار را یکی از اولویت‌های فرهنگی سال آینده دانست.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر توسعه هنر خوشنویسی در قزوین تأکید کرد و ساخت تالار فرهنگی و تقویت جایگاه خوشنویسی را دو محور اصلی برنامه‌های فرهنگی این استان عنوان کرد.

در جریان این دیدار، تفاهم‌نامه‌ای در حوزه‌های مختلف فرهنگی به امضا رسید.

هوشمند، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین گفت: این تفاهم‌نامه در راستای توسعه عدالت فرهنگی و با هدف توجه به فعالیت‌های فرهنگی در حوزه‌های مختلف منعقد شده است.

وی افزود: این تفاهم‌نامه جامع بوده و حوزه‌های کانون‌های مساجد، سینما، رسانه و زیرساخت‌های فرهنگی به‌ویژه در نقاط محروم را در بر می‌گیرد.

به گفته مدیرکل ارشاد قزوین، سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اجرای این تفاهم‌نامه ۳۸ میلیارد تومان تعیین شده و استاندار نیز همین میزان اعتبار را برای تحقق مفاد آن اختصاص داده است.

هوشمند تأکید کرد: کار جمعی در این مسیر ان‌شاءالله تداوم خواهد داشت و اجرای پروژه‌های فرهنگی با حمایت‌های ملی و استانی دنبال می‌شود.