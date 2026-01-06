پخش زنده
امروز: -
مدیرکل طرحهای ملی و فراگیر جوانان وزارت ورزش و جوانان از اجرای گسترده طرح ملی مهارتآموزی تا اشتغال جوانان (مهتا) خبر داد و اعلام کرد: تاکنون بیش از ۹ هزار و ۳۵۰ سرباز و جوان در کشور تحت آموزش قرار گرفتهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، اعظم کریمی مدیرکل طرحهای ملی و فراگیر جوانان وزارت ورزش و جوانان، آخرین آمار اجرای طرح ملی مهارتآموزی «مهتا» تشریح کرد؛ طرحی که با هدف توانمندسازی جوانان و ارتقای مهارتهای کاربردی متناسب با نیاز بازار کار در سراسر کشور اجرا شده است.
کریمی با اشاره به گستره اجرای این طرح ملی گفت: طرح ملی مهارت آموزی تا اشتغال جوانان (شهید باقری) طی دوره اجرای خود در استانهای مختلف کشور با استقبال قابل توجهی از سوی سربازان و جوانان مواجه شده و بر اساس آمارهای ثبتشده، تاکنون ۵۴۰ دوره مهارتآموزی در سطح کشور برگزار شده است که در مجموع ۹ هزار و ۳۵۱ نفر از جوانان از آموزشهای این طرح بهرهمند شده و موفق به کسب گواهی صلاحیت حرفهای از سازمان فنی حرفهای شدهاند.
وی افزود: با توجه به اینکه این طرح تا پایان سال ادامه دارد، قطعا آمار قابل توجهی تحت پوشش این طرح قرار میگیرند.
مدیرکل طرحهای ملی و فراگیر جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه توزیع اجرای دورهها در استانها بهصورت گسترده انجام شده، بیان کرد: در همین راستا، تلاش شده محتوای دورهها بر اساس نیازهای واقعی جامعه و ظرفیتهای بومی هر استان طراحی شود.
کریمی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به نتایج مثبت و استقبال جوانان، برنامهریزی برای تداوم و توسعه کمی و کیفی طرح مهارت آموزی تا اشتغال جوانان با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح قرارگاه مهارت آموزی و سازمان آموزش فنی حرفهای در سال آینده نیز در دستور کار قرار دارد تا بتوان از ظرفیت این طرح برای توانمندسازی هرچه بیشتر نسل جوان بهره برد.