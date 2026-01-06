پخش زنده
امروز: -
دراین نمایشگاه ۱۵۰غرفه از تمامی شهرهها ومناطق استان محصولات وخدمات خودرا در بخش صنایع دستی، کارافرینی واشتغال، موادغذایی و کشاورزی ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) درسیستان و بلوحستان، گفت: این نمایشگاه به مدت ۵روز جهت خرید وبازدید علاقمندان درمحل دائمی نمایش گاههای سیستان وبلوچستان (زاهدان) فعال است.
مصطفی میرحسینی افزود: این نمایشگاه باهدف تبادل اطلاعات ومعرفی توانمندیها و ظرفیتهای جوامع روستایی وشهری درحوزه تولیدات، توانمندسازی خانوادههای نیازمند به کمک و اشتغال به همت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام وسازمانهای حمایتی راه اندازی شده است.