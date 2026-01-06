به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد نوذری با اشاره به کمبود زیرساخت‌های فرهنگی در استان گفت: با وجود جمعیت قابل توجه قزوین، تالاری برای اجرای موسیقی، کتابخانه مرکزی و تعداد کافی سینما در اختیار نداریم.

وی با بیان اینکه ، افزود: قزوین در شاخص ولادت رتبه ۲۴، در حوزه سینما رتبه ۳۱ و در تعداد اقامتگاه نیز رتبه ۳۱ کشوری را دارد.

استاندار ضمن قدردانی از نقش مدیرکل اوقاف در کمک به حل بحران آب، بر ضرورت حمایت از رسانه‌های اثرگذار استان تأکید کرد و خواستار ارائه تسهیلات و تأمین مسکن برای اصحاب رسانه شد.

نوذری همچنین از تمرکز شورای فرهنگ عمومی استان بر مسائل اساسی خبر داد و گفت: خانه جوان در استان تأسیس شده و با مولدسازی تلاش خواهیم کرد پروژه‌های فرهنگی را به سرانجام برسانیم.

وفاق استان زمینه‌ساز رشد فرهنگ و هنر است

ولایتمدار، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به هماهنگی و وفاق موجود در استان گفت: این وفاق واقعی است و عاملی شده تا در بخش‌های مختلف از جمله فرهنگ و هنر مسیر رو به رشدی داشته باشیم.

وی با تأکید بر جایگاه برجسته هنر در قزوین افزود: آثار هنری ماندگار استان نشان‌دهنده نقش بسزای قزوین در حوزه هنر است؛ خوشنویسی سرآمد هنر‌های این دیار است و هنر تعزیه‌خوانی نیز در کشور حرف اول را می‌زند.

نماینده مردم قزوین همچنین به ظرفیت‌های ورزشی استان اشاره کرد و گفت: قزوین در عرصه ورزش نیز سرآمد است.

او با بیان اینکه قزوین علمای برجسته علمی و مذهبی بسیاری دارد، افزود: خانواده در این استان اصالت ویژه‌ای دارد و مردم در انتخابات همواره پای کار هستند.

فرهنگ زمینه‌ساز اقتصاد پیروز است

محمد بیگی، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی هم با تأکید بر دوری از مسائل سیاسی در استان گفت: همه در قزوین به دنبال کار و تلاش هستند و باید پروژه‌های نیمه‌کاره فرهنگی هرچه سریع‌تر تکمیل شود.

وی با اشاره به کمبود زیرساخت‌های فرهنگی افزود: قزوین تالار بزرگ برای برگزاری مراسم فرهنگی ندارد و همچنین مکان مناسبی برای فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد پیش‌بینی نشده است. تجهیز، نوسازی و بازسازی مجتمع‌های فرهنگی باید در اولویت قرار گیرد.

وی همچنین پیشنهاد راه‌اندازی کارخانه تولید ملزومات خوشنویسی و حرکت به سمت تجاری‌سازی هنر را مطرح کرد و افزود: حمایت بیمه‌ای از هنرمندان، ارائه آثار هنری به عنوان هدیه، صیانت از حیات نشریات و تأمین مسکن و بیمه اهالی رسانه ضروری است.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دستور ویژه برای ارائه تسهیلات به روزنامه‌ها در جریان این سفر گفت: تفاهم‌نامه‌ای با وزارت راه برای راه‌اندازی تعاونی مسکن هنرمندان و اصحاب رسانه منعقد خواهد شد و افزایش سهمیه در صندوق هنر نیز پیگیری می‌شود.

محمد بیگی تأکید کرد: فرهنگ زمینه‌ساز اقتصاد پیروز است و نباید بودجه فرهنگی کاهش یابد. تقویت انجمن‌های استانی و تکریم مفاخر و مشاهیر استان باید در دستور کار قرار گیرد.