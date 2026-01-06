پخش زنده
صادرات تخممرغ پس از توقف موقت برای تنظیم بازار داخلی، دوباره از سرگرفته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس هیئتمدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: از ابتدای سال تا آذرماه، ۸۳ هزار تن تخممرغ به بازارهای هدف صادر شد؛ طی یک ماه اخیر صادرات به منظور تنظیم بازار داخلی متوقف شد و از امروز دوباره آغاز شده است. بر این اساس پیشبینی میشود تا پایان سال حجم صادرات به ۱۰۰ هزار تن برسد.
کاشانی همچنین قیمت تمام شده هر کیلو تخممرغ درب مرغداری را ۱۹۹ تا ۲۰۰ هزار تومان اعلام کرد.
وی، قیمت تخممرغ را تابع عرضه و تقاضا دانست و تأکید کرد: با حذف ارز ترجیحی، قیمت مصوب نیز برداشته میشود و به دلیل افزایش هزینهها ناشی از حذف یکباره ارز، واحدهای تولیدی نیازمند تأمین سرمایه در گردش هستند تا فعالیت خود را ادامه دهند.
حمیدرضا کاشانی همچنینی از از توزیع گسترده نهادههای دامی در سامانه بازارگاه خبر داد و گفت: پس از حذف ارز ترجیحی، حجم قابل توجهی نهاده با قیمت آزاد از روز گذشته در بازارگاه بارگذاری شده است و انتظار میرود روند حمل و تحویل آن به سرعت انجام شود. هر کیلو کنجاله سویا ۶۸ هزار تومان، جو ۴۲ تا ۴۵ هزار تومان و ذرت ۴۳ تا ۴۸ هزار تومان در سامانه بازارگاه عرضه میشود.