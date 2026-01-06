پخش زنده
مسئول کلینیک تخصصی و فوقتخصصی رازی رشت از ارائه خدمات به بیش از ۵۹ هزار بیمار در ۹ ماه گذشته امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، مسئول کلینیک تخصصی و فوقتخصصی رازی رشت با اشاره به عملکرد ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ این کلینیک گفت: این مرکز با بهرهمندی از ۱۵ درمانگاه و بیش از ۷۰ پزشک متخصص و فوقتخصص، توانسته است به بیش از ۵۹ هزار مراجعهکننده خدمات درمانی با بالاترین استانداردها را ارائه دهد.
کامران پوریوسف ، گستردگی خدمات پاراکلینیکی را از دیگر نقاط قوت این مرکز برشمرد و افزود: طیف وسیعی از خدمات پیشرفته از جمله تست ورزش، نوار قلب ، اکوکاردیوگرافی ، ادیومتری و اسپیرومتری در این مرکز ارائه میشود.
وی با بیان اینکه این کلینیک تخصصی و فوقتخصصی در دو نوبت صبح و عصر به بیماران خدمات میدهد گفت: مراجعه کنندگان میتوانند برای سهولت دسترسی از طریق سامانه نوبتدهی الکترونیکی، نوبت بگیرند.