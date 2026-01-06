.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، علیرضا ابراهیمی در مصاحبه با واحد خبر صدا و‌سیمای مرکز کرمان با بیان اینکه اجرای این طرح در راستای تقویت معیشت خانوار است گفت : در این مرحله، اعتبار چهار ماهه طرح کالابرگ، به صورت تجمیعی (یکجا) و بر اساس مبلغ یک میلیون تومان برای هر نفر، به حساب سرپرستان خانوار شارژ شده است و مبلغ یک میلیون تومان از اعتبار شارژ شده ، از چهارشنبه ۱۷ دی ماه از حساب سرپرستان خانوار قابل برداشت است و امکان خرید ۱۲ قلم کالای اساسی از فروشگاه‌های طرف قرارداد فراهم خواهد شد.

جزئیات طرح معیشتی

ابراهیمی با بیان اینکه مشمولین طرح، تمامی خانوارها که یارانه نقدی دریافت می کنند .این طرح شامل کلیه کارکنان دولت و بازنشستگان نیز می‌شود و خانوارهایی که یارانه نقدی دریافت نمی‌کنند، در صورت ارائه درخواست، مشمول طرح خواهند شد

وی افزود: «سرپرستان خانوار می‌توانند با مراجعه به ۴۵۸۰ فروشگاه زنجیره‌ای طرف قرارداد در استان، ۱۲ قلم کالای اساسی شامل برنج، گوشت، مرغ، ماکارونی، حبوبات و لبنیات را خریداری کنند.

وی‌ گفت:افرادی که یارانه دریافت نمی کنند ،برای بهره مندی از این طرح باید درخواست خود را از تاریخ ۲۰دی‌ در سامانه hemayat.sfara.irو یا برنامه کاربردی شمیم ثبت نمایند .

ابراهیمی گفت :نیازی به حضور شهروندان در ادارات و سازمان ها نیست و این موضوع از طریق سامانه های اعلامی پیگیری می‌شود .

یاد آور می شود ، این طرح بیش از ۸۱ میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می‌شود .