سومین رویداد هنری شب خاطره روایت حبیب با حضور اقشار مردم وایثارگران در تالارفردوسی دانشگاه سیستان و بلوچستان در زاهدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مصطفی سیاسر رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی در سیستان و بلوچستان، گفت: در این ویژه برنامه هنری تلاش کردیم با زبان گویای هنر به بیان وانتقال پیام شهدا وسرداران شهید حاج قاسم سلیمانی بپردازیم.
وی ادامه داد: انتقال پیام مقاومت وایثار با اجرای ویژه برنامههای هنری اماکن تبیین بهتر دستاوردهای این حوزه را فراهم میکند.