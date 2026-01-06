به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مصطفی سیاسر رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی در سیستان و بلوچستان، گفت: در این ویژه برنامه هنری تلاش کردیم با زبان گویای هنر به بیان وانتقال پیام شهدا وسرداران شهید حاج قاسم سلیمانی بپردازیم.

وی ادامه داد: انتقال پیام مقاومت وایثار با اجرای ویژه برنامه‌های هنری اماکن تبیین بهتر دستاورد‌های این حوزه را فراهم می‌کند.