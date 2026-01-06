به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تایباد در جلسه کارگروه تنظیم بازار این شهرستان گفت: صادرات جوجه یکروزه گوشتی به افغانستان از طریق گذرگاه مرزی دوغارون مجدد از سر گرفته شده است.

مجتبی قادری افزود: در همین مدت ۲۵۰ هزار تا ۳۰۰ هزار قطعه جوجه یکروزه گوشتی با مجوز رسمی از سوی سازمان دامپزشکی به مقصد افغانستان در قالب ۱۱ دستگاه کامیون صادر شده است.

وی ادامه داد: رفع ممنوعیت صادرات جوجه یکروزه گوشتی برای حمایت از تولیدکننده، ارزآوری و مدیریت مازاد تولید صورت گرفته و جوجه‌هایی که با مشکل معدوم‌ سازی احتمالی رو‌ به‌ رو بودند، به شکل قانونی در بازار این کشور همسایه وارد چرخه مصرف می‌شوند.

قادری گفت: صادرات، واردات و ترانزیت تولیدات دامی و فرآورده‌های گوشتی با نظارت مرکز قرنطینه دامی مرز دوغارون انجام می‌شود و وظیفه آن پایش بهداشتی و صدور مجوز ترخیص محمولات است.

وی با اشاره به آمار نهاد‌های دخیل در بازار افزود: هم‌ اکنون مصرف روزانه گوشت سفید و قرمز در تایباد به ترتیب ۸ و ۲ تن است و ۹۰ درصد گوشت مرغ مصرفی توسط مرغداری‌های داخل این شهرستان تولید می‌شود.

او تصریح کرد: تاکنون یک متقاضی برای واردات برنج بر اساس مصوبه هیئت دولت اقدام به خرید ۲۰۰ تن برنج از طریق استان سیستان و بلوچستان به قیمت هزار و ۱۵۰ دلار در هر تن کرده که البته مراحل حمل و نرخ‌گذاری آن در حال نهایی شدن است.

قادری بیان کرد: در حال حاضر ثبات نسبی قیمت برنج در بازار تایباد حاکم است و برای پایش قیمت‌ها و دسترسی آسان مردم، برنج هندی و پاکستانی از طریق ایجاد مراکز فروش مستقیم، به ویژه در مناطق حاشیه شهر، عرضه خواهد شد.