تیم فوتبال پیکان در دیداری دوستانه با نتیجه ۹ بر صفر، منتخب کیش را شکست داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، تیم فوتبال پیکان از پنج‌شنبه هفته گذشته اردوی آماده‌سازی نیم‌فصل خود را در کیش برپا کرده است.

خودروسازان نخستین بازی تدارکاتی خود را مقابل نساجی مازندران با تساوی دو بر دو به پایان رساندند.

دومین دیدار دوستانه تیم پیکان با تیم دسته سومی منتخب کیش برگزار شد و خودروسازان موفق به کسب پیروزی پر گل ۹ بر صفر شدند.

مهدی زارع (دوگل)، بهزاد سلامی، محسن آذرباد، امیدفهمی، امیرحسین غلامی، امیرعلی مددی‌زاده، افشین صادقی و فراز امامعلی گل‌های تیم پیکان را به ثمر رساندند.

تیم پیکان پنج‌شنبه و در سومین و آخرین مسابقه تدارکاتی در کیش به مصاف تیم دسته اولی پالایش نفت بندرعباس خواهد رفت و جمعه نیز به تهران برمی‌گردد تا آماده شروع دور برگشت لیگ برتر شود.