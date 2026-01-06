پخش زنده
مرحله دوم لیگ آبهای آرام ایران به میزبانی دریاچه آزادی با صدرنشینی تیم بحرگستر پارس در بخش بانوان و استقلال در بخش آقایان به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دور جدید لیگ قایق رانی آبهای آرام در سال ۱۴۰۴ که با برگزاری مرحله نخست از روز گذشته در دریاچه آزادی آغاز شد، امروز سه شنبه ۱۶ دی با رقابتهای مرحله دوم پیگیری شد.
این رقابتها با حضور تیمهای پرنسه، استقلال، بحرگستر پارس، نوین تهران و پارس جنوبی در بخش بانوان و پرنسه، استقلال، دانشگاه آزاد، پارس جنوبی، کاسپین و اصفهان خروشان در بخش آقایان برگزار شد.
پس از برگزاری رقابتهای ۲۰۰ و ۵۰۰ متر عصر امروز هم مسابقات امدادی برگزار شد که نتایج زیر به دست آمد.
در مسابقه امدادی ۴ در ۲۰۰ متر آقایان کاسپین با ترکیب آریا سفیدگر، متین غافری، مهدی الفبافی و محمد میرزایی با زمان ۲:۵۸.۶۰ دقیقه اول، پارس جنوبی با ترکیب داریوش محمدی، محمد شکوری، محمد سپرده و سپهر ساعتچی با زمان ۲:۵۸.۹۰ دقیقه دوم و استقلال با ترکیب علی آقامیرزایی، رجباف مخمدی، شهریار دامیناف و امیررضا برزگر با زمان ۳:۰۰.۴۰ دقیقه سوم شدند.
در مسابقه امدادی ۴ در ۲۰۰ متر بانوان بحرگستر پارس با ترکیب الناز شفیعیان، هیوا افضلی، زهرا مطهر و ترنم اکبرزاده با زمان ۳:۲۲.۲۲ دقیقه مقام اول، استقلال با ترکیب نیکا نجفیزاده، هستی ناصری، مائده شورگشتی و مریم آقایی با زمان ۳:۲۶.۵۵ دقیقه مقام دوم و پارس جنوبی با ترکیب تانیا کارگرپور، هدیه خیرآبادی، نسترن خیرالهی و یسنا شبان با زمان ۳:۳۹.۳۸ دقیقه مقام سوم را به دست آوردند.
بر این اساس در پایان مرحله دوم مسابقات تیمهای بحرگستر پارس با ۲۱۶ امتیاز، استقلال با ۱۸۴ امتیاز و پارس جنوبی با ۱۵۴ امتیاز در بخش بانوان و استقلال با ۱۹۹ امتیاز، پارس جنوبی با ۱۹۷ امتیاز و کاسپین با ۱۴۹ امتیاز در بخش آقایان در ردههای برتر جدول ردهبندی قرار گرفتند.