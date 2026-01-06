مردم با بصیرت استان همدان امروز در محکومیت نا آرامی‌های چند روز گذشته و بیان مطالبات و مشکلات معیشتی تجمع کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این تجمع که در پیاده راه بوعلی همدان برگزار شد، مردم دارالمومنین همدان با شعار، «مرگ بر فتنه گر» بار دیگر همبستگی ملی و عزم مردم غیور استان در دفاع از حریم ایران اسلامی و بیعت با رهبری معظم انقلاب را به نمایش گذاشتند.

مردم همدان ضمن اعتراض به گرانی‌های اخیر و وضعیت اقتصادی به اغتشاشگران هشدار دادند راه خود را از دشمنان مردم و سرزمین مادری جدا کنند وآب به آسیاب دشمن نریزند.

آنها همچنین با فریاد «الله اکبر» نسبت به بهبود اوضاع اقتصادی ابراز امیدواری کردند.

حل مشکلات مسکن، ازدواج جوانان، کمک به معیشت کارگران و ساده زیستی مسئولان از جمله خواسته‌های تجمع کنندگان بود.