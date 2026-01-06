به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل محیط زیست هرمزگان گفت: این مرکز در زمینی به مساحت ۱۰ هزار با زیر بنای سه هزار و ۷۰۰ متر مربع در مدت دو سال ساخته می‌شود.

مسیحی افزود: هزینه ساخت این مرکز پایش برخط زیست محیطی ۵۰۰ میلیارد ریال است.

رئیس سازمان محیط زیست کشور در این مراسم گفت: این مرکز با این ابعاد جزء نخستین مراکز حوزه پایش محیط زیست در کشور است.

شینا انصاری افزود: این مرکز علاوه بر پایش آلاینده‌های محیط زیستی مناطق زیر مدیریت، مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست پایش زیستگاه‌های مناطق ساحلی، سیستم آبی و بیولوژی دریا هم پوشش می‌دهد.

وی گفت: امیدواریم این مرکز در مدت دو سال تعیین شده به بهره برداری برسد تا بتواند به عنوان مرکزی هم در حوزه پایش منابع آلاینده، پایش و رصد صنایع و اکوسیستم‌های خشکی و دریایی هم به استان‌های هم جوار خدمات بدهد.

رئیس سازمان محیط زیست کشور افزود: این مرکز هم می‌تواند برای ارتقای کیفیت محیط زیست هرمزگان نقش آفرینی کند.

محمد آشوری استاندار هرمزگان نیز با اشاره به اینکه در غرب بندرعباس صنایع پالایشی، فولادی و صنایع آلاینده دیگر استقرار دارند، گفت: ساخت این مرکز می‌تواند از مخاطرات و آلاینده‌های زیست محیطی جلوگیری کند.