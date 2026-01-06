واکنش پاکستانیها به تجاوز نظامی آمریکا علیه ونزوئلا
حمله آمریکا به ونزوئلا با واکنشهای گسترده بینالمللی همراه شده است. پاکستان نیز با ابراز نگرانی درمورد این حمله، آن را تهدیدی برای صلح جهانی دانسته و بر راهحلهای دیپلماتیک، پایبندی به قوانین بینالمللی و احترام به حاکمیت کشورها تأکید کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیم
ا از اسلام آباد وزارت امور خارجه پاکستان با ابراز نگرانی شدید از تحولات ونزوئلا، بر ضرورت خویشتنداری، کاهش تنش و پایبندی به منشور سازمان ملل و قوانین بینالمللی تأکید کرده است.
نماینده پاکستان در سازمان ملل نیز در اظهاراتی صریح، این حمله را تهدیدی جدی برای صلح و ثبات جهانی توصیف کرده است.
رسانههای پاکستان نیز بهطور گسترده به این حمله پرداختهاند. بسیاری از تحلیلگران و روزنامهها، اقدام آمریکا را تجاوزکارانه خوانده و نسبت به پیامدهای خطرناک آن برای ثبات منطقهای و جهانی هشدار دادهاند.
در حالیکه نگرانیها از گسترش تنشها ادامه دارد، پاکستان بر راهحلهای دیپلماتیک و احترام به حاکمیت کشورها تأکید دارد؛ موضعی که بازتابی از مطالبه جهانی برای صلح و ثبات پایدار است.