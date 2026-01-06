واکنش‌ پاکستانی‌ها به تجاوز نظامی آمریکا علیه ونزوئلا

حمله آمریکا به ونزوئلا با واکنش‌های گسترده بین‌المللی همراه شده است. پاکستان نیز با ابراز نگرانی درمورد این حمله، آن را تهدیدی برای صلح جهانی دانسته و بر راه‌حل‌های دیپلماتیک، پایبندی به قوانین بین‌المللی و احترام به حاکمیت کشورها تأکید کرده است.