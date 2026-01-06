کمیته تنظیم بازار بخش بهمن و صغاد آباده با همکاری نهاد‌های نظارتی، موفق به کشف و توزیع روغن احتکارشده در بین شهروندان شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،سرپرست بخشداری بخش بهمن و صغاد گفت: در بازرسی‌های سرزده به اصناف، ۲ انبار احتکار روغن شناسایی شد که با هماهنگی فرمانداری ویژه آباده، مقرر شد این محموله با قیمت مصوب دولتی (قیمت درج شده روی کالا) در اختیار مردم قرار گیرد.

وی افزود: این اقدام نشان دهنده عزم جدی دستگاه‌های نظارتی برای مقابله با اخلالگران بازار و تامین کالای اساسی با قیمت عادلانه بین مردم است.

سرپرست بخشداری بخش بهمن و صغاد بیان کرد: این طرح نظارتی برای کنترل بازار کالا‌های اساسی ادامه دارد و بازرسی‌های سرزده و رصد قیمت‌ها تشدید خواهد شد.

سرپرست بخشداری بخش بهمن و صغاد با درخواست از شهروندان گفت: در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی یا احتکار، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ اطلاع دهند تا در اسرع وقت مورد پیگیری قرار گیرد.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.