بر اساس قوانین جاری کشور، تولید، انتشار و حتی بازنشر آگاهانه تصاویر و ویدئوهای جعلی منتسب به اشخاص حقیقی و حقوقی، جرم است.

به گزارش رئیس پلیس فتا استان کرمان نسبت به افزایش تولید و انتشار تصاویر و ویدئوهای جعلی مبتنی بر هوش مصنوعی خبر داد و گفت: بر اساس قوانین جاری کشور، تولید، انتشار و حتی بازنشر آگاهانه تصاویر و ویدئوهای جعلی منتسب به اشخاص حقیقی و حقوقی، جرم است.

سرهنگ "قهاری" با اشاره به گزارش‌های واصله و بررسی‌های تخصصی کارشناسان پلیس فتا اعلام کرد: در روزهای اخیر صفحاتی در شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه اینستاگرام با سوءاستفاده از فناوری‌های نوین هوش مصنوعی اقدام به ساخت تصاویر و ویدئوهای کاملاً جعلی کرده‌اند که به‌صورت کذب به فرماندهان و مدیران پلیس و نیروهای نظامی منتسب می‌شود.

وی افزود: این محتواهای جعلی با هدف ایجاد شبهه، القای اخبار نادرست و برهم‌زدن آرامش روانی جامعه تولید و منتشر می‌شوند و هیچ‌گونه ارتباطی با واقعیت یا مأموران و مسئولان نیروهای مسلح ندارند.

سرهنگ "قهاری" با تأکید بر اینکه تشخیص این نوع جعل‌ها برای بسیاری از کاربران عادی دشوار است، تصریح کرد: سوء استفاده‌کنندگان از توانمندی‌های هوش مصنوعی، اقدام به فریب افکار عمومی می‌کنند که این موضوع می‌تواند منجر به تشویش اذهان عمومی شود.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: بر اساس قوانین جاری کشور، تولید، انتشار و حتی بازنشر آگاهانه تصاویر و ویدئوهای جعلی منتسب به اشخاص حقیقی و حقوقی ، جرم بوده و پرونده‌های مربوطه به‌صورت جدی و بدون اغماض در حال رسیدگی است.

وی از شهروندان خواست پیش از انتشار هرگونه محتوا در فضای مجازی، از صحت آن اطمینان حاصل کرده و از بازنشر تصاویر و ویدئوهای تأییدنشده، به‌ویژه موارد منتسب به پلیس، نیروهای نظامی و سایر دستگاه‌های رسمی، خودداری کنند.

.