سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی خوزستان گفت: موضوع تعیین عرصه و حریم نقش‌برجسته خُونگ اَژدَر ایذه، در شورای حریم وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بررسی و تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما احمدرضا حسینی‌بروجنی با اشاره به این‌که نقش‌برجسته خُونگ اَژدَر، متعلق به دوره الیمایی (اشکانی)، با شماره ثبت ۱۳۵۸۰ در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۸۴ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است، افزود: تصویب عرصه و حریم این اثر شاخص، اقدامی اساسی در راستای حفاظت علمی، جلوگیری از مداخلات غیرمجاز و فراهم‌سازی بستر‌های حقوقی لازم برای مدیریت پایدار آن به‌شمار می‌رود.

سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی خوزستان تصریح کرد: این اقدام در چارچوب برنامه‌های راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی و در مسیر آماده‌سازی پرونده ثبت‌جهانی منظر فرهنگی ـ تاریخی ایذه انجام شده است چراکه نقش‌برجسته خُونگ اَژدَر به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین شواهد هنری و آیینی دوره الیمایی، جایگاهی محوری در این پرونده دارد.

او با تأکید بر ارزش‌های تاریخی، هنری و منظرین این اثر خاطرنشان کرد: خُونگ اَژدَر فقط یک نقش‌برجسته منفرد نیست، بلکه بخشی از یک نظام فرهنگی ـ فضایی است که در پیوند با جغرافیا، باور‌های آیینی و ساختار‌های قدرت محلی دوره الیمایی شکل گرفته است.

در ادامه، حسینی‌بروجنی ضمن قدردانی از حمایت‌های محمد جوروند مدیرکل میراث‌فرهنگی استان خوزستان، از استاد جعفر مهرکیان، باستان‌شناس برجسته و الیمایی‌شناس، به‌دلیل سال‌ها فعالیت پژوهشی و میدانی مؤثر در منطقه ایذه، تجلیل و مراتب سپاس خود را از تلاش‌های مدیر وقت پایگاه آیاپیر ایذه، مهدی فرجی، نیز در تهیه و تکمیل این پرونده ابراز کرد.

او افزود: نقش مدیریت کنونی پایگاه آیاپیر ایذه و مسئول ثبت حریم‌های استان نیز در تداوم این فرآیند حفاظتی، تعیین‌کننده بوده است.

سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی خوزستان خاطرنشان کرد: روند تصویب و تعیین عرصه و حریم آثار تاریخی در استان خوزستان با هدف حفاظت یکپارچه و ارتقای جایگاه میراث‌فرهنگی استان، به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.